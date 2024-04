Caitlin Clark e Kamilla Cardoso pediram para se juntar à WNBA, mas Angel Reese não foi convidada

Tele mais esperado Rascunho da WNBA em mais de uma década acontece na noite de segunda-feira em Cidade de Nova York – e os melhores prospectos já estão lá, aproveitando tudo o que a cidade tem para oferecer. Mas as panelinhas já estão se formando antes mesmo de a primeira escolha ser anunciada?

Essa é a pergunta que está na cabeça de muitos torcedores, horas antes do início do draft no Academia de Música do Brooklyn. Um vídeo viral mostrando Caitlin Clark e Kamilla Cardoso iluminando o edifício Empire State visivelmente não inclui Anjo Reese – uma indicação, talvez, de que a rivalidade Clark-Reese continuará no basquete profissional.

Angel Reese publica vídeo vingativo de Caitlin Clark no TikTok

Clark, Cardoso e uma iluminação cerimonial

Clark, CardosoReese e os outros clientes em potencial presentes no Rascunho de 2024 estivemos em uma turnê turbulenta por Nova Yorkcom Clark e Cardoso entre os jogadores que conheceram de perto o Empire State Building na segunda-feira – um ícone da cidade e um dos símbolos globais do Estados Unidos. O Iowa e Carolina do Sul as estrelas tiveram então a oportunidade de “iluminar” o edifício, acionando um interruptor que aciona seu exclusivo sistema de iluminação LED.

A escolha de Clark e Cardoso para esta homenagem pode refletir o fato de que os dois jogadores se enfrentaram na semana passada pelo campeonato nacional, com Cardoso Galos de guerra recuperando de um déficit inicial para derrotar Clark Olhos de falcão. O jogo, assistido por quase 19 milhões de telespectadores, anunciou a chegada do basquete feminino como uma grande força no cenário esportivo americano.

O fato de Reese não ter sido “incluído” na cerimônia de iluminação poderia ter se resumido a um simples fato. Mas o “Barbie Bayou“pode ​​guardar rancor, e sua natureza implacável pode lhe dar a última risada quando ela enfrentar Clark e Cardoso novamente no campo.