Caitlin Clark é o foco de comentários racistas do apresentador da Fox Sports

To ano dele Torneio Feminino da NCAA trouxe alguns momentos incríveis na quadra, mas também trouxe alguns tomadas terríveis que ultrapassaram os limites de membros da mídia nacional.

Primeiro, foi um Escritor do Los Angeles Times chamando os jogadores da LSU de vilões e debutantes sujos. Agora, temos Paulo Pierce trazendo a raça para uma conversa sobre o quão impressionante Caitlin ClarkO jogo de contra a LSU foi.

Pierce fez os comentários enquanto aparecia no Undisputed com Pular Bayless e Keyshawn Johnson.

Vimos uma garota branca em Iowa fazer isso com um bando de garotas negras. Isso ganhou meu respeito. Ela fez isso com algumas garotas da LSU que pensávamos serem uns canalhas, campeãs defensoras, e as colocou no colo e espancou-as. Eu não esperava isso.