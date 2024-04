Caitlin Clark elogia Paige Bueckers antes do confronto da Final Four

To próximo confronto da Final Four entre Iowa Caitlin Clark e UConn Paige Bueckers tornou-se o duelo mais esperado do basquete universitário feminino. Considerados as duas maiores estrelas do esporte, seu encontro é aguardado com ansiedade desde os tempos de colégio, quando foram classificados como os dois melhores guardas da turma de 2020.

Bückers inicialmente ganhou as manchetes, levando UConn ao jogo do campeonato nacional como calouro e ganhando vários elogios, incluindo Jogador Nacional do Ano. Enquanto isso, ClarkA habilidade explosiva de pontuação de Bianca rapidamente a levou à fama, culminando em uma vitória memorável na Final Four do ano passado.

Paige Bueckers acerta um arremesso sem olhar no meio da quadra durante o treino

Clark elogia Bueckers

Enquanto se preparam para se enfrentar mais uma vez, os dois jogadores conquistaram imenso respeito pelos talentos um do outro. No entanto, vale ressaltar que a UConn optou por não recrutar Clark depois de garantir Bückers‘ compromisso, uma decisão que acrescenta intriga ao confronto iminente.

“Eu acho que a coisa mais legal sobre Paige é o quão resiliente ela é”, Clark disse.

“Obviamente, ela sofreu uma situação difícil. E você sabe, aquela garota só tem coisas positivas a dizer sobre seus companheiros de equipe. E a maneira como ela se comporta dentro e fora da quadra, a maneira como ela trabalha duro – nada disso mudou desde que a conheci.

“Desde que ela estava no ensino médio, ela sempre trabalhou da mesma maneira. Ela sempre teve aquele entusiasmo. Ela sempre foi uma grande líder. E eu realmente, honestamente, não poderia estar mais feliz por ela, e pelo ano que ela teve, e a maneira como ela liderou esse time de volta à Final Four, quando eles enfrentaram uma situação difícil como programa.

“E eles nunca deram desculpas. E para mim, acho que isso é algo que você realmente admira como concorrente mais do que qualquer coisa.