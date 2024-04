Caitlin Clark empata o recorde de um único jogo, Angel Reese comete uma falta e Iowa se vinga da LSU

MA VP Arena em Albany, Nova York, foi palco de basquete de alto nível enquanto o Torneio Feminino da NCAA chegava a uma fase decisiva. Mas todos os olhos estavam voltados para a final regional de segunda-feira à noite entre o terceiro colocado LSU Tigers e o melhor colocado Iowa Hawkeyes, uma revanche do jogo do campeonato nacional da temporada passada e talvez o jogo mais esperado da história do basquete universitário feminino.

A final nacional do ano passado foi a favor da LSU, uma vitória por 102-85 que completou a surpreendente corrida dos Tigers ao campeonato e fez do atacante Angel Reese uma estrela nacional. Mas a revanche? Foi o caminho de Caitlin Clark, com a guarda superestrela de Iowa perdendo 41 pontos e empatando o recorde do torneio com nove cestas de três pontos em uma vitória por 94-87, que envia os Hawkeyes a Cleveland pela segunda Final Four consecutiva.

Vídeo da controvérsia do hino nacional de Iowa-LSU na quadra: apenas um time homenageou a América

Redenção para o “ridículo” Clark e os Hawkeyes

Clark estava tão bem na noite de segunda-feira que as redes sociais não paravam de falar sobre seu desempenho. Além dos 41 pontos, Clark conseguiu 12 assistências e sete rebotes. A WNBA até postou no X (antigo Twitter) que sua exibição foi – em uma palavra – “ridícula”.

Clark derrubou quatro três no terceiro quarto para todos os 12 pontos no quadro, e ela deu três assistências enquanto os Hawkeyes superavam os Tigers por 24-13 no quarto. Foi um afastamento de seus ineficientes 20 minutos de abertura, e a LSU nunca realmente se levantou do tapete no que poderia ser considerado uma parte fundamental do legado de Clark na NCAA.

As nove cestas de três pontos de Clark foram uma a mais do que a LSU fez como um time inteiro, e parte de uma noite em que Iowa acertou 46 por cento no geral, contra 39 por cento para seus oponentes – embora os Tigers tenham tentado 19 arremessos a mais que os Hawkeyes, graças a sua vantagem de mais 18 nos tabuleiros.

Iowa também aproveitou as mudanças na posse de bola, marcando 16 pontos nas 13 viradas da LSU. Mas no final, os Hawkeyes tinham o melhor jogador em campo – e ela não estava com vontade de perder para Reese e companhia novamente.

Decepção para os Tigres

Depois de obter uma vitória sobre o UCLA Bruins no Sweet 16, a LSU estava confiante de que poderia derrotar Iowa mais uma vez e manter vivos seus sonhos repetidos. Mas o ataque dos Hawkeyes no terceiro quarto mudou completamente o jogo, e os Tigers não tinham arremessadores para acompanhar.

Piorando as coisas? A noite de Reese terminou cedo depois que ela cometeu uma falta faltando 1:45 para o fim e os Tigers ainda perderam dois dígitos. Se este foi o último jogo de Reese na NCAA, ela se arrependerá de sua ineficiência (7 de 21 arremessos) e do resultado, mas marcou 17 pontos e pegou 20 rebotes.

Mas mesmo que Reese vá para a WNBA este mês, a LSU está em posição de ser uma das equipes mais fortes do país novamente no próximo ano. Espera-se que o técnico Kim Mulkey mantenha o guarda Flau’jae Johnson e o atacante Aneesah Morrow, enquanto o sucesso do programa o tornou um destino popular para jogadores no portal de transferências.