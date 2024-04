Caitlin Clark encontra o ouro novamente: garante o prêmio Naismith de Jogador Nacional do Ano consecutivo

EUNuma afirmação retumbante de seu extraordinário talento e dedicação inabalável, Caitlin Clark, da Universidade de Iowa, foi coroada a Jogador Nacional do Ano de Naismith em 2024 pela segunda temporada consecutiva.

A interação final de Caitlin Clark e Angel Reese que todos estavam esperando para ver

Clark foi a escolha indiscutível para o Prêmio Naismith

O anúncio veio Quarta-feira em meio à antecipação da rodada Final Four do Torneio da NCAA, marcada para ser realizada neste Sábado em Cleveland, Ohio.

Reunidos no ilustre Clube do Banco Chave dentro do Estádio Cleveland Brownsa atmosfera estava elétrica como Clarka estrela inegável do Hawkeyes de Iowagentilmente aceitou seu prêmio.

Ladeada por seus companheiros de equipe e sob o olhar atento do técnico principal Lisa BluderClark se destacou como o epítome da excelência no basquete universitário.

Este triunfo não foi entregue a Clark em uma bandeja de prata; ela enfrentou forte concorrência de empresas como Stanford Cameron BrinkUSC JuJu Watkinse UConn Paige Bueckers.

No entanto com suas performances estelares e feitos recordes ao longo da temporada Clark emergiu como a escolha indiscutível para a prestigiosa homenagem.

Clark’s as conquistas em quadra nesta temporada foram extraordinárias.

Sua notável capacidade de dominar o jogo, evidenciada por seu status de artilheira de todos os tempos na história da NCAA, solidificou seu status como um prodígio do basquete.

Clark: Receber o prêmio é realmente humilhante

Notavelmente, Clark’s uma vitória sem precedentes a torna a oitava jogadora feminina a conquistar o prêmio em temporadas consecutivas, um feito alcançado apenas por alguns poucos selecionados na história do basquete universitário.

Seu talento incomparável e determinação inabalável a colocaram entre os poucos da elite que deixaram uma marca indelével no esporte.

Refletindo sobre sua jornada notável, Clark expressou profunda gratidão, afirmando, “Receber duas vezes o Troféu Naismith é verdadeiramente humilhante.”

“Ser escolhido como o homenageado desta temporada é verdadeiramente especial, considerando o número de jogadores talentosos e habilidosos em todo o país. Quero agradecer à minha família, treinadores e companheiros de equipe que me ajudaram a chegar a este ponto”.Clark concluído

Sua humildade e dedicação ao seu ofício a tornaram querida por fãs e admiradores, consolidando ainda mais seu status como modelo para aspirantes a atletas em todos os lugares.

Enquanto ela olha para o futuro, Clark permanece firme em seu compromisso com a excelência.

Com o Torneio da NCAA No último fim de semana aparecendo no horizonte, ela está pronta para liderar o Iowa Hawkeyes à sua primeira vitória no campeonato, uma prova de sua determinação inabalável e espírito indomável.

Prêmios de Clark na temporada 2023-24 até agora:

– Jogador Naismith do Ano

– Jogador Nacional do Ano da ESPN.com

– O Jogador Atlético Nacional do Ano

– Jogador Nacional do Ano do Sporting News

– AP First Team All-America

– USBWA Primeira Equipe de toda a América

– Dez Grande Jogador do Ano

– Primeira equipe All-Big Ten

– Dez Grande Jogador da Semana; 13 de novembro, 27 de novembro, 11 de dezembro, 18 de dezembro, 2 de janeiro, 8 de janeiro, 15 de janeiro, 5 de fevereiro, 19 de fevereiro, 26 de fevereiro, 4 de março.

– Jogador Nacional da Semana WBCA; 14 de novembro, 28 de novembro, 3 de janeiro, 9 de janeiro, 16 de janeiro, 31 de janeiro, 6 de fevereiro, 20 de fevereiro.

– Jogador Nacional da Semana AP; 14 de novembro, 9 de janeiro, 20 de fevereiro.