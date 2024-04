Caitlin Clark fez as celebridades correrem para o jogo do campeonato da NCAA: Quem assistiu?

Co basquete do omen está tendo um momento esta Primavera. Mais do que 14 milhões de espectadores sintonizado para assistir Hawkeyes de Iowa assumir o Huskies de Connecticut na semifinal nacional na noite de sexta-feira, com classificações ainda melhores esperadas para o jogo do campeonato de domingo em Cleveland entre Iowa e a Gamecocks da Carolina do Sul. A atenção nacional provavelmente nunca esteve tão focada como agora no futebol feminino e nos esportes femininos como um todo.

Para esse fim, o número de aparições de celebridades nos jogos de Iowa, em particular, aumentou. A final nacional em Casa de campo de hipoteca de foguete atraiu bastante poder estelar, todos interessados ​​em ver se Caitlin Clark e a Olhos de falcão poderia derrubar o invicto Galos de guerra para seu primeiro campeonato.

O pai de Caitlin Clark foi pego comendo lanches que contrabandeou para o jogo de Iowa

Celebridades convergem para Cleveland

Ator Jason Sudeikis estava entre as celebridades mais proeminentes presentes no confronto do campeonato na tarde de domingo. Coloque-oa estrela de Apple TV Series “Ted Lasso”, apoiou Iowa durante todo o torneio, e seu apoio ao basquete feminino se destacou – ele foi visto vestindo roupas da empresa “todo mundo assiste esportes femininos”. JUNTOSXRfundado por WNBA lenda Sue Pássaro.

Pássaro e líder de pontuação de todos os tempos da WNBA Diana Taurasi deu as boas-vindas a Sudeikis em seu “elenco alternativo” do jogo do campeonato, ao vivo no local de Cleveland. Filadélfia Eagles quarterback Jalen dói também parou no set no intervalo, enquanto o veterano abc âncora Robin Roberts foi destaque no primeiro trimestre.

Sudeikis foi acompanhado pelo comediante Morgan Murphy enquanto assistiam a toda a ação de um emocionante jogo do título nacional, enquanto Machuca foi visto conversando com Roberto e ex NFL correndo de volta Duce Staley — o Cleveland Browns‘treinador de running backs e primo de Carolina do Sul treinador principal Dawn Staley.

A presença de tantos atores, atletas e figuras públicas conhecidos em Iowa – Carolina do Sul mostra que o basquete feminino está ganhando uma posição forte no cenário esportivo americano. Mas se os fãs e as celebridades mostrarão essa energia por Clark e Kamilla Cardoso quando estiverem jogando na WNBA ainda está para ser vista.