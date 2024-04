Caitlin Clark levou 18 segundos contra LSU para estabelecer outro recorde do torneio da NCAA

EUparece que sempre Caitlin Clark pisou em uma quadra de basquete em 2024, ela está prestes a fazer história e estabelecer uma nova marca de excelência. Clark nesta temporada quebrou recordes de pontuação na carreira, mas na noite de segunda-feira ela ultrapassou um dos maiores jogadores do esporte por Torneio da NCAA tiro certeiro.

Clark precisou de apenas 18 segundos para acertar uma cesta de três pontos contra o Tigres da LSU na final regional de segunda-feira para quebrar Diana TaurasiO recorde de 61 arremessos de três pontos em torneios. TaurasiO recorde permaneceu por duas décadas – mas como marcos que pertenceram a Kelsey Ameixa, Lynette Woodarde Pete Maravicha marca agora pertence a Clark, parte de seu início acirrado na revanche do jogo do campeonato nacional da temporada passada.

Clark não demorou muito para esquentar

Iowa marcou os primeiros pontos do jogo de segunda-feira, com Clark soltando vôo nos primeiros 20 segundos para abrir o placar e passar Taurasi – o WNBAé o maior artilheiro de todos os tempos e o único jogador do Chistórico para marcar pelo menos 10.000 pontos.

Antes de vencer três campeonatos com o Fênix MercúrioTaurasi liderou o Universidade de Connecticut a três consecutivas NCAA campeonatos entre 2002 e 2004. O Huskies venceu 139 dos 147 jogos enquanto Taurasi jogou lá, e o Mercúrio a selecionou como número 1 geral no Rascunho da WNBA de 2004.

Clark nesta temporada quebrou vários recordes de pontuação em sua última campanha universitária. Ela é agora a artilheira de todos os tempos da NCAA, masculina ou feminina – mas para muitos, seu legado não estará completo sem um campeonato, mesmo que ela tenha conquistado uma marca de longa data de um tricampeão da NCAA.

Ao todo, Clark marcou 11 pontos e deu três assistências nos primeiros 10 minutos contra LSU. No entanto, dois passes ruins de Clark no final do primeiro quarto levaram a quatro pontos fáceis para o Tigresparte de uma sequência de 10-0 para os atuais campeões que os viu assumir uma vantagem de 31-26 no segundo quarto.