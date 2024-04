Caitlin Clark manda mensagem aos fãs do Fever após o Draft da WNBA – ‘Mal posso esperar para chegar a Indianápolis!’

Ea excitação está no ar para Febre Indiana fãs como Caitlin Clarko guarda destaque de Hawkeyes de Iowafoi oficialmente selecionado com a escolha nº 1 em 2024 Rascunho da WNBA. Momentos após o anúncio, Clark transmitiu o seu entusiasmo e disponibilidade para junte-se à febre em uma mensagem de vídeo sincera.

‘Meus olhos de armador simplesmente se iluminam’ – Caitlin Clark, escolhida pelo draft, ao ser selecionada por Indiana FeveLAPRESSE

“Olá fãs do Fever, é Caitlin Clark. Mal posso esperar para chegar a Indianápolis. Eu sei que vocês estão animados, eu também estou. Vai febre!” disse Clark no vídeo postado pelo Equipe de mídia social da Fever. Esta breve mensagem veio logo após a conclusão do evento preliminar no Brooklyn, sinalizando um novo capítulo tanto para Clark quanto para o Fever.

A expectativa para A chegada de Clark vinha sendo construído em Indiana, especialmente depois que ficou claro que the Fever teria a primeira escolha no draft deste ano. A administração e os fãs do Fever aguardavam ansiosamente a noite do draft, confiantes em sua escolha e entusiasmados com a perspectiva de adicionar um jogador do calibre de Clark ao seu elenco.

A nova estrela do Indiana Fever espera se juntar a Aliyah Boston

Clark também discutiu sua vontade de trabalhar com Aliá Bostonoutra ex-escolha número 1 e o atual Recruta do Ano. Clark elogiou as habilidades de Boston e delineou sua estratégia para a colaboração na quadra. “Há muito que você pode dizer sobre ela. Recruta do Ano. Aos meus olhos, um dos melhores jogadores da liga. E como eu disse, como armador, meu maior trabalho é: estou apenas dando bola para Aliyah a cada jogo. Isso é o que vou fazer. Eu vou lá e digo ‘ei, vá fazer uma bandeja’. Ela vai facilitar minha vida. Mas ela é incrível”, Clark expressou.

Esse dupla dinamica espera-se que provoque ondas significativas no WNBA, trazendo o talento e o trabalho em equipe para o primeiro plano. Como Clark se prepara para sua temporada de estreia, o Febre os torcedores e a direção do time estão cheios de esperança e entusiasmo, aguardando ansiosamente o impacto que ela terá na quadra.