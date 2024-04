Caitlin Clark mostra um comportamento gelado antes do jogo final de sua carreira universitária

Caitlin Clark mudou o basquete feminino, possivelmente para sempre. Sua forte ascensão à fama nacional abriu caminho para Jogos universitários femininos quebram recordes de audiência.

Caitlin Clark, encantada por estar em Cleveland pela primeira vez antes da Final FourTwitter

E agora, ela está à beira da glória final. Ficar no caminho dela é formidável Carolina do Sulmas os Gamecocks também deveriam estar preocupados com a possibilidade de passar por Clark para vencer tudo.

Caitlin Clark: Ganhar o torneio da NCAA “seria a cereja do bolo”

Ao falar na sua última conferência de imprensa antes do Campeonato Nacional jogo, Clark falou abertamente sobre como ela está se sentindo sobre sua carreira universitária chegando ao fim.

Eu não tenho muitas emoções de, tipo, isso é o fim para mim. Eu certamente sei que é, mas não acho que posso entrar no jogo sentindo isso. Não acho que isso me permitiria jogar o meu melhor. Acho que quando a campainha tocar em zero, quer ganhemos ou percamos, definitivamente serei atingido por uma onda de emoção, especialmente ao longo da próxima semana, quando as coisas mudarem um pouco na minha vida.

Clark não está tentando pensar muito no panorama geral, mas ela admitiu que vencer este Campeonato Nacional encerraria sua carreira universitária “seria a cereja do bolo“.

O jovem de 22 anos está pronto para entrar no Rascunho da WNBA próxima temporada, onde ela certamente será a primeira escolha geral. Sua carreira no basquete está apenas começando, mas não há como negar que ela quer começar a edição profissional com um título em seu armário de troféus.