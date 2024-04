Caitlin Clark não conseguiu superar a arma secreta que a Carolina do Sul tinha para ela

Fde uma plataforma na quadra central em Cleveland, Ravena Johnson falou em um ESPN microfone e gritou isso Carolina do SulA “turnê de vingança” de Acabou. Johnson e a Galos de guerra no domingo completou uma temporada perfeita de 38-0 – o primeiro time universitário a fazer isso em oito anos – ao derrotar Caitlin Clarkde Hawkeyes de Iowa no Casa de campo de hipoteca de foguete. O Vitória por 87-75 traz ClarkA carreira universitária de Ayr chega ao fim sem um campeonato e confirma a Carolina do Sul como a nova potência do basquete universitário feminino.

O jovem de 21 anos Johnson desempenhou um papel importante na garantia da vitória da Carolina do Sul, apesar do início difícil do jogo do campeonato na tarde de domingo. Uma vez treinador principal Dawn Staley mudou-a para Clark em tempo integral, Johnson desacelerou Iowaa guarda estrela e permitiu que os Gamecocks ganhassem impulso após o Olhos de falcão saltou para uma vantagem de 11 pontos no primeiro quarto.

O gesto desrespeitoso de Caitlin Clark para Raven Johnson em 2023 voltou para mordê-la

Isso é tão Raven

Atlanta A nativa Johnson estava se recuperando de uma lesão no joelho na última vez que a Carolina do Sul venceu o campeonato nacional em 2022, mas compensou sua ausência na disputa do título de 2024. Staley fez de Johnson o principal defensor de Clark no segundo quarto, e o efeito foi imediato – os Gamecocks, perdendo sete pontos após o primeiro quarto, viraram a vantagem para liderar por 49-46 no intervalo, graças a um roubo de bola e pontuação de Johnson em Clark.

Johnson segurou Clark em uma cesta feita no segundo quarto depois das duas vezes Jogador Naismith do Ano marcou 18 pontos nos primeiros 10 minutos de jogo. O júnior registrou três roubos de bola e dois bloqueios no segundo quarto – e após a explosão de 27 pontos no primeiro quarto, os Hawkeyes 48 pontos combinados nos últimos três quartos combinado.

Clark terminou o jogo com 30 pontos, oito rebotes e cinco assistências – bons números, mas abaixo das médias da temporada de 31,7 pontos e nove assistências por disputa. O NCAAO maior artilheiro de todos os tempos precisou de 28 arremessos para marcar esses 30 pontos – ineficientes 36% – e Johnson segurou-a em 3 de 11 arremessos como sua principal defensora.

Johnson forçou todas as quatro reviravoltas de Clark na decisão do campeonato, e a guarda do Hawkeyes errou 15 de seus 20 arremessos finais enquanto os Gamecocks lentamente ganhavam controle sobre o ritmo do jogo. A vantagem da Carolina do Sul cresceu para 14 pontos em determinado momento, com muitos fãs lembrando como Clark desrespeitou Johnson durante o ano passado. Últimos quatro reunião – que Iowa venceu para avançar para o jogo do campeonato de 2023.

Ofensivamente, Johnson não impressionou – ela errou 10 de suas 11 tentativas de arremesso e terminou com três pontos – mas ela se agarrou a Clark como cola e é, sem dúvida, o herói anônimo de um verdadeiro desempenho de equipe pela Carolina do Sul. Sua atuação defensiva finalmente decidiu o jogo e garantiu a temporada perfeita dos Gamecocks.