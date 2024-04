Caitlin Clark não tem certeza de vencer a Final Four e mostra seu grande medo na final contra a Carolina do Sul

Caitlin Clark finalmente encontrou um caminho.

Completamente fechada no primeiro tempo, a jogadora mais emocionante do basquete universitário feminino agora tem mais um jogo em sua carreira em Iowa. Ela tentará encerrar trazendo o Olhos de falcão seu primeiro campeonato nacional.

Clark marcou 21 pontos e fez três arremessos de 3 pontos no segundo tempo para fazer Iowa superar Paige Bueckers e UConn por 71-69 no Final Four feminina na sexta-feira à noite.

Paige Bueckers discorda de Caitlin Clark e quanta atenção ela recebe

O próximo passo para os Hawkeyes (34-4) é uma revanche contra a invicta Carolina do Sul, que também teve um recorde perfeito no ano passado, antes de perder para Iowa nas semifinais nacionais. Os Hawkeyes então caíram para LSU no jogo do título.

“Carolina do Sul tem sido o topo do topo. Eles estão em uma liga diferente. Faremos tudo o que pudermos para tentar estar lá com eles”, disse Clark. “Mas, sim, acho que o mais importante é aproveitar esta noite e examinaremos o olheiro de manhã cedo.”

Depois de uma abertura difícil de 30 minutos por causa de uma forte defesa da UConn, o artilheiro da carreira da Divisão I da NCAA finalmente começou no quarto período.

Com o jogo empatado em 51, Clark marcou sete pontos nos primeiros 2 minutos e meio do período – incluindo um de seus 3s característicos – para dar a Iowa uma pequena vantagem. UConn (33-6) reduziu para 60-57 antes dos Hawkeyes marcarem seis consecutivos para obter uma vantagem de 66-57.

Iowa liderou 70-66 antes Nika Muhl acertou uma cesta de 3 pontos após um roubo faltando 39,3 segundos para o fim para colocar os Huskies em um.

Iowa Hannah Stuelke virou com 10 segundos restantes. UConn teve a chance de assumir a liderança, mas Aaliyah Edwards foi marcada por uma falta ofensiva ao definir uma tela faltando 3,9 segundos para o fim.

Clark fez um lance livre, mas errou o segundo. O companheiro de equipe Sydney Affolter pegou o rebote depois que Stuelke desviou e UConn amarrou-a, forçando uma bola ao alto. A flecha de posse manteve a bola com os Hawkeyes, que selaram a vitória jogando a bola para o alto para esgotar os segundos finais.

Stuelke marcou 23 pontos para liderar Iowa. Clark finalizou com nove rebotes e sete assistências.

“Achei que começamos o quarto período muito bem”, disse Clark. “Eu criei algumas cestas grandes. Hannah criou algumas cestas. Kate (Martin) foi tremenda. Apenas resiliente.”

Bückers e Eduardo cada um marcou 17 pontos para os Huskies, que estavam de volta à Final Four após um hiato de um ano que encerrou sua série de 14 temporadas consecutivas nas semifinais nacionais.

Este pode ter sido um dos melhores trabalhos de treinador de Geno Auriemma. UConn tinha esperanças de ganhar o 12º título da história da escola no início da temporada, mas elas foram rapidamente frustradas por uma série de lesões que deixaram de lado quase metade de seu elenco.

Mas Bueckers, o jogador nacional do ano como calouro em 2021, que voltou a essa forma depois de perder uma temporada inteira e parte de outra devido a lesões, levou os Huskies de volta à disputa pelo título.

“Colocamo-nos em posição de vencer um jogo em que provavelmente não tínhamos nada a ver, dadas as circunstâncias em que trabalhámos”, disse Auriemma. “No momento, quando você está tentando vencer o jogo e não ganha, você não acha que tem sorte de estar aqui, você apenas pensa que tivemos a oportunidade de vencer este jogo e não conseguimos. ‘t.’

UConn avançou logo atrás de Bueckers e da defesa estelar de Muhl e seus companheiros de equipe, que atacaram Clark toda vez que ela tocava na bola. Os Huskies lideraram por 12 pontos no segundo quarto.

“Isso é o que você verá neste momento. Eles vão realmente me vender”, disse Clark. “Achei que meus companheiros de equipe fizeram um trabalho muito bom, fizeram algumas cestas grandes quando precisávamos. Não poderia estar mais orgulhoso deles. São necessários todos nós cinco.”

Iowa perdia por seis no intervalo antes de começar no terceiro quarto atrás de sua estrela. Ela fez sua primeira cesta de 3 pontos no jogo 2 minutos depois do início do período, e então sua jogada de quatro pontos deixou Iowa dentro de um. Os Hawkeyes então assumiram a primeira vantagem no final do período, pouco antes de Martin ser atingido no rosto por Edwards, resultando em um sangramento no nariz. Ela saiu correndo da quadra, deixando um rastro de sangue atrás dela.

Martin estava de volta ao banco de Iowa antes de terminarem de limpar a quadra. Ela então acertou três grandes cestas na reta final e terminou com 11 pontos.

“Não poderíamos estar mais felizes com nosso desempenho esta noite no segundo tempo”, disse a técnica de Iowa, Lisa Bluder. “A primeira parte foi um pouco difícil para nós. Continuámos a acreditar.”

Clark teve um primeiro tempo difícil, marcando seis pontos e errando todas as seis tentativas de 3 pontos. Ela quase não conseguiu arremessos abertos e às vezes parecia frustrada. Os treinadores de Iowa continuaram gritando palavras de encorajamento ao jogador de sua geração.

Mesmo sem marcar, Clark manteve os Hawkeyes no jogo com seis rebotes e quatro assistências, enquanto os Hawkeyes perdiam por 32-26 no intervalo.

“Tínhamos uma boa aparência. Eles simplesmente não entraram. E às vezes é isso que acontece”, disse Clark. “Perdemos alguns coelhinhos fáceis na borda. Mas acho que a melhor coisa do nosso grupo é que entramos no vestiário no intervalo e não foi tipo, ah, vamos lá, você tem que fazer arremessos. foi, não, pare de virar a bola e você ficará perfeitamente bem.”