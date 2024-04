Caitlin Clark quebra recorde de vendas de Jersey, escolha de draft mais vendida de todos os tempos

Caitlin Clark continua quebrando recordes – a estrela do basquete disparou para o topo das paradas de produtos depois de ser selecionada com o primeiro lugar. 1 escolha geral no Draft da WNBA de 2024… ganhando a camisa mais vendida de SEMPRE por uma escolha de draft.

Indy estava super animada em receber Clark oficialmente no time… e 17.000 fãs do Fever fizeram uma festa no Gainbridge Fieldhouse só para ver o jovem de 22 anos levantando a camisa do Fever na TV.