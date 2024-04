Caitlin Clark recebe pergunta difícil de uma repórter de 9 anos que coloca um sorriso de volta em seu rosto após a derrota em Iowa

Caitlin ClarkA carreira universitária de Ana pode ter terminado, mas sua influência no basquete está provavelmente apenas começando.

Clark no domingo encerrou sua temporada histórica de quatro anos no Universidade de Iowa, embora não tenha conseguido o resultado que desejava no jogo do campeonato nacional. Pela segunda temporada consecutiva, Clark’s Olhos de falcão caiu no obstáculo final, como o Gamecocks da Carolina do Sul venceu por 87-75 para garantir o título e completar uma temporada perfeita de 38-0. Mas depois do jogo, Clark virou a testa de cabeça para baixo graças a uma pergunta surpreendente de uma fonte ainda mais surpreendente.

Caitlin Clark dá conselhos inspiradores a repórter de 9 anos

O conselho de Clark diante da celebridade

Talvez a melhor pergunta sobre a disponibilidade pós-jogo de Clark em Casa de campo de hipoteca de foguete veio de nove anos de idade DJ Lírio Jadeque perguntou a Clark e seu companheiro de equipe Kat Martin o que diriam às crianças que assistem à televisão e que se esforçam para estar onde estão agora.

A questão estava na casa do leme de Clark. O armador explosivo queria estudar na Universidade de Connecticut e jogar para o lendário técnico Geno Auriemmamas UConn nunca a recrutou seriamente e ela ficou perto de casa em Iowa. O Monges nativa quebrou todos os tipos de recordes durante seus quatro anos com o Olhos de falcãoestabelecendo uma nova marca de pontuação na carreira com 3.951 pontos e levando Iowa ao seu primeiro Últimos quatro em 30 anos.

“Acho que, como uma menina ou um menino, tenha confiança em si mesmo e em tudo o que você deseja ser”, disse Clark. “Acho que foi isso que meus pais me incutiram desde muito jovem. Você tem que trabalhar para isso, você tem que merecer, você não quer que nada seja dado a você. É disso que mais me orgulho ao longo da minha carreira.”

Clark descreveu seu orgulho de si mesma e do programa de Iowa por seu crescimento desde seu primeiro ano em 2020/21. Embora ela vá deixar a escola sem ter vencido o cobiçado campeonato nacional, Clark sabe que deu tudo o que podia contra a Carolina do Sul – ela liderou todas as jogadoras com 30 pontos – e trouxe novo entusiasmo, bem como classificações históricas, para a faculdade feminina. jogos de basquete. A pontuação e o jogo eletrizantes de Clark derivam de sua confiança inabalável, que ela levará consigo para o WNBA quando sua jornada no basquete profissional começar ainda este ano.

“Trabalhei muito para estar neste momento e é daí que vem a minha confiança”, disse Clark.