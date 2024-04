Caitlin Clark revela o que ela mais espera sobre a WNBA antes do Draft Day

Caitlin Clark revelou que está ansiosa pelas interações dos fãs quando fizer sua estreia na WNBA, já que deverá ser selecionada em primeiro lugar na segunda-feira, 15 de abril, pelo Febre Indianaacrescentando que “nunca envelhece”.

Clarké uma jogadora de basquete extremamente talentosa que obteve uma média de 31 pontos por jogo ao longo de 2023/24, ao se tornar vice-campeã do campeonato nacional, quebrando os recordes de pontuação para mulheres e depois para homens e mulheres, mas o sucesso não fez com que ela gerasse um ego.

Caitlin Clark é a convidada surpresa do SNL e sua aparição se torna viral

Ela sempre teve tempo para os fãs enquanto exercia sua profissão na NCAA com o Hawkeyes de Iowa e ela pretende manter essa energia na WNBA, pois admite que adora interagir com os fãs e com a próxima geração, que ela poderia inspirar a seguir seus passos.

“As pessoas que idolatrava em minha vida eram jogadoras profissionais de basquete feminino ou jogadoras profissionais de futebol”, Clark disse à NBC News. “E era isso que eu queria ser enquanto crescia.

“E acho que entender o tamanho do impacto que isso pode ter na vida de uma jovem é muito importante.”

Clark nunca esquece os fãs

Clark locais esgotados em sua última temporada da NCAA, já que ela provou ser a empate em todas as partidas devido ao seu famoso “logotipo três”, quando ela arremessava três pontos no local do logotipo da quadra.

E ela sempre se lembra de retribuir aos fãs pela lealdade e vontade de assisti-la, mesmo depois de ter superado Kelsey Ameixa e Pedro Maravich para se tornarem líderes de pontos.

“Sempre tento reservar o máximo de tempo que posso para eles”, Clark disse sobre retribuir aos fãs. “E só de vê-los gritar seu nome ou vestir sua camisa – isso é algo que nunca envelhece.”