Caitlin Clark salvou seu passe mais impressionante de todos os tempos para ajudar seu irmão a roubar uma bola no jogo Iowa-LSU

A estrela do Iowa Hawkeyes, Caitlin Clark, se vingou depois de derrotar Angel Reese e os LSU Tigers no confronto Elite Eight do torneio feminino de basquete universitário.

Logo após comemorar a vitória com o restante do time no meio de quadra Caitlin não perdeu tempo em lançar um passe impressionante para o irmãoque estava na arquibancada, para pegar a bola do jogo e assim ficar com aquele item precioso que foi seu cúmplice para fazer história na NCAA.

Após o jogo Clark disse que costuma tentar manter a bola nos jogos que considera importantes para ela.

“Eu sempre jogo a bola lá depois de grandes jogos. Fiz isso no ano passado, quando avançamos para a Final Four, e agora fiz isso este ano. Tenho que pegar a bola e sair daqui antes que a NCAA a pegue.”

Batalha épica entre Iowa e LSU quebra recordes de audiência

Apesar de ter sido transmitida pela TV a cabo e ter ocorrido no início do torneio, a tão esperada revanche entre essas duas equipes poderosas não apenas superou o histórico confronto do campeonato nacional de um ano atrás, mas também estabeleceu um novo patamar para a audiência do basquete universitário feminino.

Os Hawkeyes saíram vitoriosos com uma pontuação de 94-87, negando à LSU a chance de garantir o segundo título consecutivo do campeonato.

A estrela da guarda de Iowa, Caitlin Clark, roubou os holofotes com um desempenho notável, marcando 41 pontos, 12 assistências e sete rebotes.