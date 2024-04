Caitlin Clark vence LeBron, Curry, Embiid… eleva a audiência da final da NCAA para 18,7 milhões

EUNum confronto eletrizante que cativou milhões, o confronto entre os Gamecocks da Carolina do Sul e os Iowa Hawkeyes no Campeonato Nacional de Basquete Feminino da NCAA não apenas determinou o campeão, mas também gravou seu lugar na história da televisão.

Marcando seu terceiro Campeonato de basquete feminino da NCAA sob a tutela do técnico Dawn Staley, o Galos de guerra garantiu uma vitória monumental que repercutiu muito além dos tribunais.

domingo confronto emocionante, transmitido em ESPN e abcincendiou as telas de todo o país, obtendo uma média sem precedentes de 18,7 milhões de telespectadoresque é maior do que qualquer jogo da NBA nos últimos cinco anos.

Este número surpreendente disparou as expectativas, com resultados finais Números Nielsen preparado para voar ainda mais alto.

O confronto entre Kamilla CardosoGalos de guerra e Caitlin ClarkOlhos de falcão não era apenas um jogo; foi um espetáculo.

Com um pico de audiência atingindo um notável 24 milhõeso concurso aumentou a audiência em impressionantes 89% em comparação com o campeonato do ano passado e em surpreendentes 285% em relação à edição anterior.

Uma onda tão monumental solidifica este campeonato como um marco, sendo classificado como o jogo de basquete mais assistido – profissional ou universitário – desde 2019.

O efeito Caitlin Clark é real

Comentando sobre esse aumento de audiência sem precedentes, o presidente da ESPN Jimmy Pitaro comentou, “Com um público recorde de 18,7 milhões de espectadores, o jogo do título entre Iowa e Carolina do Sul no domingo foi um final adequado para o torneio de basquete feminino da NCAA mais visto de todos os tempos.

Esses atletas, treinadores e equipes excepcionais capturaram nossa atenção de maneiras sem precedentes e cabe a todos nós manter esse impulso incrível”.

Alimentando esse aumento estavam jogadores notáveis ​​como Caitlin Clarkcuja destreza na quadra atraiu comparações com lendas do esporte, desencadeando o que foi apelidado de “Efeito Caitlin Clark.”

Com apenas 22 anos, Clark’s o domínio e o desempenho recorde serviram como um ímã, atraindo novos espectadores e despertando um interesse generalizado no basquete feminino.

Este aumento monumental de audiência não é um incidente isolado, mas sim um reflexo de uma tendência mais ampla no desporto feminino.

Com marcos significativos alcançados em 2023 e projeções de superação US$ 1 bilhão em receitas este ano, os esportes de elite femininos estão em uma trajetória sem precedentes de crescimento e reconhecimento.

Para o Olhos de falcãoo jogo do campeonato marcou o culminar de uma série de momentos inovadores, quebrando o recorde de audiência de basquete universitário feminino não uma, mas três vezes apenas na semana passada.

Casa de campo de hipoteca de foguete testemunhei uma multidão lotada de 18.300 fãsuma prova do apoio fervoroso e da crescente popularidade do basquete feminino.

Embora o Torneio de Basquete Feminino da NCAA de 2024 possa ter sido concluído, o da Walt Disney Company o compromisso com o atletismo feminino permanece inabalável.

Do próximo Rascunho WNBA 2024 sobre 15 de abril para a estreia de Imprensa Plena do Tribunal – uma série original da ESPN+ narrando as jornadas de estrelas do basquete como Clark e Cardoso – a dinâmica do desporto feminino continua a crescer.

Como ESPN prepara-se para um novo acordo de oito anos com o NCAA pelos direitos de mídia dos campeonatos, incluindo um recorde 40 campeonatos da NCAAo futuro brilha intensamente para os esportes femininos no grande palco.