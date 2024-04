Caitlyn Jenner aparece para comemorar o falecimento de OJ Simpson com tweet polêmico

Fanteriormente conhecido como Bruce Jenner antes de fazer a transição completa para se tornar uma mulher, Caitlyn Jenner foi uma das pessoas que realmente comemorou OJ Simpson passando depois de uma batalha perdida contra o câncer de próstata. Para quem não sabe, Caitlyn Jenner deu à luz Kendall e Kylie Jenner com sua mãe Kris Janner. Antes dela e Bruce ficarem juntos, Kris era casada com um advogado Robert Kardashianque fez parte da equipe jurídica que administrou OJ Simpson caso. Além disso, Robert era amigo íntimo do ex-jogador da NFL e faleceu em 2003 após uma batalha contra o câncer de esôfago. Ele deixou as filhas Kourtney, Kim, Khloe e o filho Rob.

OJ Simpson experimenta luva ensanguentada durante julgamento de assassinato de Nicole Brown em imagens do tribunal

Caitlyn Jenner comemora a morte de OJ Simpson

Em meio a todos os problemas de saúde Robert Kardashian sofreu quando ele estava lidando com o caso de OJ Simpson, sua família ficou ressentida com Simpson por causar-lhe forte estresse ao longo de muitos anos. Na verdade, os dois pararam de se falar quando o advogado Robert Shapiro e o famoso Johnnie Cochran assumiu o caso. Apesar dos esforços para fazê-lo testemunhar no caso, Robert Kardashian sempre recusou. No entanto, ele finalmente disse Bárbara Walters em uma entrevista que ele não conseguia entender o quão contundentes eram as evidências de sangue durante todo o caso. Claramente, Robert Kardashian não confiava em seu amigo OJ Simpson era inocente do assassinato de sua esposa e da amiga de sua esposa.

Antes de se tornar Caitlyn Jenner, Bruce Jenner chegou na vida de Kris Kardashian e teve as filhas Kylie e Kendall. Embora ele tenha decidido fazer a transição para Caitlyn Jenner, toda a família sempre a apoiou e eles continuam sendo um círculo próximo. Todo o clã Kardashian/Jenner tinha fortes sentimentos contra OJ Simpson e Kaitlyn Jenner foi quem disse em público o que todo mundo estava pensando. Ela escreveu isso no Twitter enquanto também se lembrava do acidente de carro fatal em que matou alguém: “Boa viagem #OJ Simpson.”