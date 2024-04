Caitlyn Jenner critica comparação com OJ Simpson sobre acidente fatal de carro

A atleta olímpica enfrentou uma enxurrada de comentários negativos depois de comemorar o falecimento de OJ … escrevendo “Boa viagem” em uma breve declaração no X. Em resposta, muitos criticaram Caitlyn – e a compararam a Simpson, chamando-a de assassina por seu envolvimento em um acidente de carro fatal em 2015.

Caitlyn respondeu às críticas na sexta-feira, defendendo que ela não se parece em nada com a polêmica estrela da NFL – que foi considerada responsável em um julgamento civil em 1996 pelo assassinato de Nicole Brown Simpson dar Ron Goldman .

Ela escreveu … “Eu sei que todos vocês acham fofo comparar um acidente de carro fatal (com vários veículos envolvidos) a um ASSASSINATO BRUTAL … Mas lembrem-se … OJ disse algo no sentido de … eu poderia matá-la (Nicole) e obter acabe com isso porque sou #OJSimpson.”