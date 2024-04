Caleb Williams responde às sugestões de que foi fácil

Calebe Williams está prestes a se tornar a primeira escolha no Draft de 2024 da NFL, amplamente considerado como um potencial talento geracional. No entanto, os analistas estão examinando seu perfil em busca de quaisquer pontos fracos.

Durante uma aparição no This is Football, ESPN’s Greg McElroy discutiu Williams com Kevin Clark, destacando que o jovem quarterback ainda não enfrentou o tipo de adversidade pública que pode definir jogadores como Patrick Mahomes e Tom Brady. McElroy questionou se Williams possui o mesmo fogo motivacional para provar que os que duvidam estão errados.

Caleb Williams responde aos críticos de suas unhas e lábios pintados com momento de queda do microfone

Respondendo a uma postagem nas redes sociais compartilhando os comentários de McElroy, Williams apontou exemplos de adversidades que enfrentou ao longo de sua carreira universitária.

“Vamos voltar para a escola porque estou entediado [right now]”, escreveu Willians.

“Adversidade: ‘Um estado ou instância de dificuldade ou infortúnio sério ou contínuo.’

“Y1. Não comecei o primeiro ano. Y2. Estourei o jogo do campeonato hammy no primeiro Q. Perdi porque meu hammy. Y3. 7-5 meu último ano de baile da faculdade.”

Por que Williams está recebendo tais críticas?

McElroy reconheceu a fraca temporada de 2023 da USC, absolvendo Williams da culpa, dadas suas contribuições significativas com 41 touchdowns naquele ano.

Ao discutir a mentalidade necessária para o sucesso de alto nível, McElroy enfatizou a importância da resistência mental juntamente com o talento físico. Apesar das preocupações, McElroy sugeriu que o Ursos de Chicago deve selecionar Williams com a escolha número 1, destacando o risco de deixar passar uma superestrela em potencial.

“Acho que esse é o desafio quando você tem um cara que tem tantos dons dados por Deus”, McElroy disse. “Você tem que aceitá-lo e só espera que a constituição mental esteja presente junto com a constituição física.”

Houve uma tempestade na mídia causada pelo fato de Williams ter comparecido a uma coletiva de imprensa usando esmalte rosa, o que fez com que as pessoas questionassem se ele seria capaz de se encaixar na NFL.

Outros, porém, dizem que isso é irrelevante e que seu jogo lhe renderá respeito ou críticas de seus companheiros de equipe, e não o que ele veste ou sua aparência.