Cam Newton aconselha Lamar Jackson a copiar o dever de casa de Patrick Mahomes e encontrar uma maneira de vencer os “jogos feios”

Cam Newton não é de ficar calado. O antigo Carolina Panteras o quarterback diz o que pensa quando pensa, então quando for sua vez de aconselhar Lamar Jackson sobre como melhorar seu jogo, ele não hesitou em lhe dizer: faça o que Patrick Mahomes faz.

Newton sabe do que está falando. Newton teve que se contentar com receptores de qualidade média durante a maior parte de sua passagem de nove anos com o Carolina Panteras. Exceto na temporada de 2015, quando chegou ao Super Bowl com receptores como Kelvin Benjamim, Corey Browne Cotchery Jerricho, Newton sempre tive uma batalha difícil no departamento de recebimento.

Jackson está na mesma situação difícil Newton foi durante a maior parte de sua carreira. Ambos têm aquela rara combinação de braço privilegiado e uma habilidade única de correr a bola. Porém, seus times confiam demais nas pernas de seus zagueiros e esquecem de dar-lhes o apoio de bons recebedores.

Seja como Mahomes: Newton

Em um bate-papo com Shannon Sharpe no “Clube Shay Shay” podcast, Newton sentiu que Jackson está pensando demais nas coisas. Embora admitisse que os jogadores mais talentosos tendem a pensar demais, ele recomendou Jackson pare de fazer isso e concentre-se em vencer.

Fiel ao seu estilo, o ex-zagueiro declarou: “Todo mundo sabe que sua assinatura é fumada, cara, fume esse filho da puta, pegue-o e continue com o seu dia. Você tem que vencer. Encontre uma maneira de vencer os jogos feios. E podemos conversar sobre outras coisas mais tarde .”

Segundo Newton, o Chefes de Kansas City A mentalidade do quarterback é: “Eu não me importo com o que precisamos fazer. Bem, poderíamos conversar sobre tudo isso… não deixei cair a bola, podemos nos preocupar com toda essa merda depois do final do jogo. ganhar.”

Ano de Mahomes

O Chefes chamador de sinal não teve os melhores números de sua carreira em 2023. Com 4.183 jardas em 401 finalizações de 597 tentativas, apenas 27 passes para touchdown e 14 interceptações, sua classificação foi de apenas 92,6longe do 113,8 ele alcançou em 2018 e o 103,5 ele tem média em sua carreira.

Apesar disso, Mahomes levou seu time à vitória Super Bowl LVIII, onde conquistou o terceiro título da carreira e o segundo consecutivo. Apesar da falta de um corpo receptor estelar, Mahomes fez o que Newton aconselhado Jackson o que fazer: ele encontrou uma maneira de vencer os jogos feios.