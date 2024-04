Cam Newton e ex-namorada vão brigar pelo Bentley 2017

Kia Proctora ex-namorada de Cam Newton e mãe de quatro de seus filhos, exigiu que o ex-NFL star responde a perguntas sob juramento como parte de sua controversa disputa legal sobre um Bentley.

De acordo com documentos judiciais obtidos por RadarOnline.com, Proctor apresentou uma lista de perguntas para Newton abordar enquanto ela luta para que seu processo seja arquivado. No ano passado, Newton entrou com uma ação judicial contra Proctor em relação a um Bentley Bentayga 2017.

Em sua denúncia, Newton afirmou ter permitido que Proctor usasse o veículo durante o relacionamento deles, que durou de 2013 a 2019, coincidindo com o período em que a modelo do Instagram Rainha Shaw engravidou do filho de Newton.

“Embora o relacionamento tenha terminado, [Proctor] permanece em posse do carro e se recusa a devolvê-lo”, afirmou o processo.

Newton informou ao tribunal que comprou o carro em maio de 2018 e o registrou em seu nome. Ele alegou que havia previsto Inspetor devolver o veículo após o rompimento, mas isso nunca ocorreu.

“Em 2019, o relacionamento terminou, e [Proctor] mudou-se de [Newton’s] residência”, continuou o processo.

“Como parte do processo de mudança, [Newton] permitido [Proctor] usar o carro para retirar suas coisas da residência da Requerente, com o entendimento de que o carro seria prontamente devolvido. [Proctor] nunca devolveu o veículo para [Newton] depois que ela se mudou.”

Newton alegou que, apesar dos repetidos pedidos, Proctor recusou-se a devolver o carro, afirmando: “[Proctor] teimosamente se recusa a reconhecer [Newton’s] propriedade e direito de possuir o carro.”

Como Proctor respondeu a isso?

Proctor negou todas as acusações de irregularidades e pediu o arquivamento do caso.

Em sua resposta, Proctor afirmou que o carro foi um presente de Newton e afirmou que nunca houve qualquer estipulação exigindo sua devolução em caso de rompimento.

Em uma série de perguntas recentes, Proctor exigiu que Newton especificasse a hora e a data exatas em que a informou que ela só teve acesso ao Bentley Bentayga 2017, que é objeto da ação. Ela também solicitou informações detalhadas sobre quando ele lhe forneceu o veículo.

Além disso, ela pediu explicações sobre a mudança de título do carro em 2022 e a troca de seu BMW X6 2012 pelo Bentley, o que ela alegou que Newton fez sem o seu consentimento.

Proctor alegou que Newton já havia caracterizado o carro como um presente e solicitou que ele reconhecesse esta declaração feita durante uma audiência em agosto de 2020.

O ex de Newton mencionou que o carro está estacionado em um imóvel de sua empresa, e ele tem acesso a ele.

No mês passado, Proctor informou ao tribunal sua intenção de depor o ex- NFL estrela no âmbito da batalha judicial, solicitando sua presença com declarações fiscais de vários anos e documentos relativos à compra do carro.

O juiz ainda não se pronunciou sobre o assunto. Em 2019, após a separação, o casal travou uma disputa judicial contenciosa.