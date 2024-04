Caminho para o UFC 300: as 10 melhores lutas desde o UFC 200

UFC 300 está quase aqui, e que estrada tem sido. Para colocar em perspectiva o quanto aconteceu desde a última comemoração do centenário do UFC em 2016, isso é…

3.852 lutas. 322 eventos. 148 lutas de campeonato.

Em outras palavras: Oito anos de um belo caos.

Mas quais são as 10 melhores, mais memoráveis, mais icônicas, mais emocionantes e cheias de ação desde que o mundo do MMA comemorou UFC 200? A equipe do MMA Fighting colocou em votação.

Confira a contagem regressiva abaixo, com trechos da nossa equipe encontrados no vídeo acima.

Foto de Paul Kane/Getty Images

10. Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 1 (UFC 284, fevereiro de 2023)

“Para que uma luta de alto nível evolua para uma luta grande e lendária, são necessárias três coisas. Precisa de uma multidão elétrica, precisa de apostas altas e precisa de dois dos melhores lutadores do planeta Terra. E foi isso que a luta principal do UFC 284 rendeu de sobra. Foram artes marciais de alto nível no seu melhor e, embora Islam Makhachev tenha saído vitorioso ao reivindicar o primeiro lugar, peso por peso, ninguém naquela arena se sentiu enganado pelo que havia testemunhado. – José Youngs

Esther Lin, luta de MMA

9. Cub Swanson x Doo Ho Choi (UFC 206, dezembro de 2016)

“Diz muito que isso entra na lista como uma luta de três rounds – é o único da lista que é uma luta de três rounds. Está no Hall da Fama do UFC. E este tinha tudo. Trocas selvagens, ambos os caras se machucando, sangue, chutes de estrela, picaretas no tornozelo e uma multidão absolutamente em chamas em Toronto. Os últimos 20 segundos dessa luta são uma loucura absoluta.

“Lembro-me de assistir essa luta ao vivo no meu celular e literalmente rir alto no meio de um grande grupo de pessoas porque simplesmente não conseguia acreditar no que estava assistindo. Essa luta manda, e do jeito que eu descrevo para quem nunca viu, é como se o Liberando o mal de lutas de três rounds – começa muito bem, meio lento comparado ao resto da luta, mas dava para sentir que estava crescendo, você sabia que algo grande estava para acontecer. E então, quando o segundo round começar, será tudo acelerador e sem freios.” – Mike Heck

Esther Lin, luta de MMA

8. Dustin Poirier x Max Holloway 2 (UFC 236, abril de 2019)

“Basta ouvir os nomes envolvidos para saber que será um clássico instantâneo. Entre os dois homens, foram tentadas 856 ataques, 827 deles significativos. Neste momento, aqui, hoje, ainda em 2024, isso é bom para o terceiro maior número de ataques já tentados de todos os tempos e o terceiro maior número de ataques já tentados de todos os tempos. Apenas uma guerra absoluta entre dois dos nossos atacantes mais técnicos, limpos e emocionantes que temos no UFC e em todo o MMA. Os contra-ataques e o poder de Dustin Poirier acabaram sendo demais para Max Holloway, mas cara, que batalha absoluta, e eu acho que se você é alguém que experimentou isso na época, se você estava mesmo sortudo o suficiente de estar na arena em Atlanta e ver isso, você teria algo especial. – Eric Jackman

Esther Lin, luta de MMA

7. Robert Whittaker x Yoel Romero 2 (UFC 225, junho de 2018)

“Que montanha-russa emocional foi essa construção e essa luta. Como os fãs de longa data sabem, Yoel Romero, do terceiro round, é um animal diferente, é uma criatura mítica – algo que Robert Whittaker descobriu. Deixando de lado os scorecards e as opiniões, esta luta foi uma batalha exaustiva e desagradável, e mostrou que Yoel Romero, de 41 anos, é um sobre-humano e Robert Whittaker, de 27 anos, é real e mais resistente do que um bife de dois dólares. – Mike Heck

Esther Lin, luta de MMA

6. Justin Gaethje vs. Michael Johnson (Final do TUF 25, julho de 2017)



“Justin Gaethje já era o principal agente do caos dos pesos leves quando 2017 chegou, mas ele também era uma joia escondida, um pequeno segredo especial apenas para os hardcores, apenas para aqueles de nós, esquisitos, que o assistiram por três anos consecutivos acendendo aquela gaiola. atire como o rei dos leves do World Series of Fighting. Mas, meu Deus, o resto do mundo descobriu rápido. Quase 10 minutos seguidos, Gaethje e Michael Johnson foram com força em um dos momentos de ‘bem-vindo ao UFC’ mais emocionantes que já vimos. Foi elétrico. Emocionante. Foi uma das multidões mais barulhentas que já ouvi ao vivo na minha vida. E foi puro Justin Gaethje por completo. Performance da Noite. Luta da Noite. Luta do Ano. Dê todos os bônus. Chame como quiser – no final daquele fim de semana, todos nós sabíamos que um novo bicho-papão havia chegado aos 155.” – Shaun Al-Shatti

Esther Lin, luta de MMA

5. Dustin Poirier x Justin Gaethje 1 (UFC na FOX 29, abril de 2018)

“Dustin Poirier e Justin Gaethje são dois dos lutadores mais emocionantes da história do MMA, e mesmo sem saber o que sabemos agora, rumando para o UFC on FOX 29, as expectativas eram altíssimas. E mesmo por esses padrões elevados, esta luta ainda dá resultados. Este é Justin Gaethje no seu estado mais maníaco, e Poirier está apenas se transformando em um cara que pode tirar vantagem disso – e então é um inferno sobre rodas. Por mais que a luta dure, eles vão se chocando, são cenas absolutas, Gaethje está cortando as pernas, Poirier só está acertando ele com as mãos. É uma das lutas mais emocionantes minuto a minuto que você já teve. Então tudo termina tão repentinamente na quarta rodada, e aí está: Dustin Poirier realmente ascendeu e chegou como uma televisão imperdível e um cara de elite. Essa luta é tudo que você quer em uma competição de artes marciais mistas no MMA moderno.” – Jed Meshew

Esther Lin, luta de MMA

4. Conor McGregor x Nate Diaz 2 (UFC 202, agosto de 2016)

“As pessoas tendem a zombar disso hoje em dia, talvez porque estivessem insatisfeitas com a vitória de McGregor em uma decisão difícil. Mas sino a sino, esta é uma das brigas mais impressionantes que você já viu. De alguma forma, superou o hype apesar de ser uma das revanches mais esperadas da história do MMA. Se você é um fã de luta, ainda deve ter esperança de que, de alguma forma, em algum lugar, de alguma forma, McGregor e Diaz sejam derrubados mais uma vez.” -Alexander K.Lee

Esther Lin, luta de MMA

3. Israel Adesanya vs. Kelvin Gastelum (UFC 236, abril de 2019)

“Posso dizer em primeira mão que esta foi a experiência mais insana que já tive assistindo brigas na minha vida. E eu não fui o único. A sensação depois que esses dois caras fizeram o que fizeram naquela noite é algo que nunca esquecerei. Depois que a luta acabar, [everyone on media row] é apenas uma espécie de olhar um para o outro, quase como se estivéssemos bêbados com o despejo emocional que aquela briga causou. Os refluxos e os fluxos. Izzy indo para o quinto assalto, dizendo: ‘Estou disposto a morrer aqui’, para si mesmo antes do início do assalto. Um evento inacreditável que aconteceu, a tal ponto que nenhum de nós conseguiu realmente registrá-lo.

“E acho que o que mais me deixa claro é que outra luta que temos nesta lista das melhores lutas aconteceu mais tarde naquela noite. Este foi o co-evento principal. A luta principal foi Dustin Poirier x Max Holloway 2, uma luta incrível por si só, e enquanto assistia aquela luta naquela noite em Atlanta, pensei comigo mesmo: ‘Essa luta é incrível’, e não consegui me conectar emocionalmente porque toda a minha energia foi desperdiçada com o que Israel Adesanya e Kelvin Gastelum fizeram um ao outro.” -Jed Meshew

Esther Lin, luta de MMA

2.Zhang Weili vs. Joanna Jedrzejczyk 1 (UFC 248, março de 2020)

“Setecentos e oitenta e três golpes desferidos. Trezentos e sessenta e seis ataques ocorreram. Uma criatura totalmente apavorante brotando como um chifre de demônio na cabeça de um membro do Hall da Fama. Vá em frente e chame-a de a maior luta feminina na história da civilização humana, se quiser, mas de alguma forma nem isso lhe faz justiça. Porque o que Zhang Weili e Joanna Jedrzejczyk nos deram no UFC 248 em 2020 foi uma das maiores lutas de todos os tempos, ponto final. Ponto final. Não são necessárias eliminatórias. Vinte e cinco minutos seguidos de puro desespero, nenhuma decepção nas rodadas do campeonato, nenhuma desistência, nenhum acordo amigável para fechar, mesmo que apenas por meio segundo, para permitir que todos na maldita arena pudessem recuperar o fôlego. Em algum momento, as lutas verdadeiramente grandes deixam de ser lutas e se elevam a algo mais, e não se engane, Zhang vs. Jedrzejczyk ascendeu a esse plano superior.” – Shaun Al-Shatti

Foto de Yong Teck Lim/Getty Images

1. Jiri Prochazka vs. Glover Teixeira (UFC 275, June 2022)

“Quando esses dois guerreiros pisaram no Singapore Indoor Stadium, a loucura absoluta se desenrolou. Acabou toda a técnica. Foram eliminados todos os planos de jogo. Foi matar ou morrer. A cada soco, a cada cotovelada, a cada joelhada voadora, a cada queda, a cada ground-and-pound, a cada tentativa de finalização, aquela multidão em Cingapura subia cada vez mais. Se você é fã da perfeição, essa luta não é para você. Mas se você é fã de apenas dois dos maiores lutadores que já viveram jogando tudo um no outro, menos a pia da cozinha, então isto é para você. Jiri odiou sua atuação porque disse que não foi perfeita, mas para nós, fãs, foi perfeita. Era o que precisávamos. Jiu-jitsu, Muay Thai, boxe, kickboxing, simplesmente lindo MMA no seu melhor. Jiri Prochazka deixou o campeão, mas Glover Teixeira deixou uma lenda. E é por isso que é a maior luta desde o UFC 200.” -José Youngs

Veja como foi a votação das 10 melhores lutas do MMA Fighting desde o UFC 200.

Luta de MMA

O que acertamos? O que erramos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.