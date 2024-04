Campeonatos de basquete da Carolina do Sul: Quantos campeonatos a Carolina do Sul ganhou?

Seleção feminina de basquete da Carolina do Sul está em uma missão de redenção após sua saída antecipada na temporada passada. Sob a liderança do treinador principal Dawn Staley, os Gamecocks ostentam um recorde invicto de 37-0 nesta temporada, impulsionados por uma escalação inicial formidável. Staley, uma jogadora condecorada com três medalhas de ouro olímpicas, traduziu sua mentalidade vencedora para o campo do treinamento desde que ingressou na Carolina do Sul em 2008.

Eles derrotaram Estado NC 78-59 na semifinal da Final Four Feminina de 2024, liderada por Kamilla Cardososão 22 pontos. Essa vitória garantiu a vaga no jogo do campeonato nacional contra Iowaque derrotou UConn na segunda semifinal.

Jogo sujo de Angel Reese com Kamilla Cardoso que acabou levando à luta LSU-Carolina do Sul

A Carolina do Sul busca a redenção depois de ser derrotada por Iowa nas semifinais da temporada anterior, mantendo um recorde de invencibilidade este ano.

Os Iowa Hawkeyes contra os Gamecocks da Carolina do Sul está acontecendo em Cleveland, Ohio’s Rocket Mortgage Fieldhouse. Este é o mesmo local onde o Cleveland Cavaliers joga durante toda a temporada. Ambas as equipes já estão na cidade e se preparando para uma noite histórica.

Enquanto isso, Caitlin Clark, que detém o recorde de pontuação de todos os tempos tanto masculino quanto feminino, está focado em vencer o campeonato. Conhecida por sua capacidade de pontuação, ela também se destaca por facilitar jogadas para seus companheiros quando necessário, mostrando sua versatilidade em quadra.

Quantos campeonatos a Carolina do Sul ganhou?

Isso é Carolina do Sula sexta participação de Staley na Final Four, tudo sob a orientação de Staley. A jornada começou em 2015, com corridas memoráveis ​​em 2017 e 2022, onde conquistaram o primeiro e o segundo campeonatos nacionais, respectivamente.

Em 2017, eles triunfaram sobre o Buldogues do Estado do Mississippiliderado pelo destaque A’ja Wilsonque dominou com 23 pontos na disputa do título.

A vitória do campeonato de 2022 contra o Huskies de Connecticut vi jogadores como Destanni Henderson e Aliyah Boston intensificando, solidificando o status da Carolina do Sul como uma força a ser reconhecida.