Canelo Alvarez é o favorito para uma “vitória fácil” sobre Jaime Munguia: Ele deveria nocauteá-lo

Tele luta entre lutadores mexicanos Saulo Álvarez e Jaime Munguia está quase chegando, pois acontecerá no sábado, 4 de maio, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, no que promete ser um dos três momentos do calendário do boxe.

Canelo colocará em jogo seu status de campeão mundial indiscutível dos super-médios em jogo contra o invicto Jaime Munguiaque parou recentemente John Ryder.

Christian Mbillique tem um impressionante cartel de 26-0 e 22 nocautes, está muito interessado na luta, pois também está entre os quatro primeiros classificados para disputar o cinturão dos super-médios e não avalia Não me mate.

Mas é uma luta em que Porque prevê que será uma defesa fácil para o jogador de 33 anos contra o adversário de Tijuana. O boxeador camaronês-francês explicou em sua análise da luta que Munguia não tem um queixo bom, por isso fica vulnerável a nocautes.

“Ainda acho que será uma luta muito fácil para Canelo“, Porque disse ao BoxingScene. “Ele é o melhor lutador.

“Ele deveria nocauteá-lo, mas será uma vitória muito fácil para Canelo se ele o nocautear.”

Embora haja uma tábua de salvação para Não me mateque é treinado por Oscar de la hoyacomo ele avisou que Canelo vem em declínio, o que pode se tornar uma oportunidade para Tatanka.

“Ele não tem um queixo muito bom” Porque continuou, cerca Não me mate. “Ele não gosta de pressão e não acho que aguente muito bem um soco.

“Eu penso Canelo pode nocauteá-lo se quiser, mas acho que o Canelo está tendo dificuldade para parar qualquer lutador, olhei as últimas três lutas dele, ele teve muitos problemas”.

Como Jaime Munguia pode vencer Canelo Alvarez?

Embora a previsão inicial de Mbilli seja uma vitória fácil para Caneloele considera que nem tudo está perdido para o tijuana, que acredita que para surpreender com a vitória terá que fazer muita pressão, além de cuidar da defesa, principalmente para evitar ser pego com um soco que o manda para a tela.

“Ele precisará de uma defesa muito boa”, Porque avisou Não me mate. “Ele terá que manter o foco e movimentar a cabeça durante toda a luta. Espero que ele esteja com um bom condicionamento”.