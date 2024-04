Canelo Alvarez sai com apoio vocal de Ryan Garcia: O que disse a lenda do boxe?

Tele lendário boxeador mexicano, Canelo Álvarezsaiu em apoio Ryan Garcia ao insistir que o jovem de 25 anos é “um bom garoto”, seguindo seu comportamento incomum online ao longo do início do ano que deixou os fãs preocupados com sua saúde mental.

Garcia está pronto para lutar contra Devin Haney em 20 de abril para o campeonato WBC dos superleves, mas ele atraiu a atenção por todos os motivos errados para sua atividade nas redes sociais, que viram suas contas afirmarem que ele foi morto, ele mesmo alegar que foi estuprado quando criança e que Elon Musk é o anticristo.

Ryan Garcia prova aos fãs que suas previsões são verdadeiras

Isso levou a Comissão Atlética do Estado de Nova York a insistir que ele passasse por um exame médico e psicológico antes de permitir que ele entrasse no ringue contra o lutador com 31-0-0 e 15 nocautes em seu nome, especialmente porque ele ameaçou morder. Haneyestá com a orelha arrancada.

Em resposta, García ameaçou processá-los citando tentativas de suprimir sua liberdade de expressão, mas Canelo pediu a todos que dessem ao ex-campeão interino dos leves uma folga da conversa.

“Você sabe, ele é um bom garoto e não precisamos julgá-lo.” Canelo disse ao TMZ Sports. “Ele é um bom garoto.

“Este é o momento em que você precisa apoiar seus amigos e, eu sei, já tivemos muitos problemas antes, mas não me importo [about the issues].”

Quando é Garcia x Haney e onde assistir?

Conforme mencionado, a luta acontecerá no sábado, dia 20 de abril, e será realizada no Brooklyn Center, em Nova York.

Foi originalmente programado para acontecer no glamoroso MGM Grand em Las Vegas, Nevada, para o cinturão dos superleves do WBC, um local que já recebeu muitos clássicos de bilheteria ao longo dos anos.

Mas os muros ao redor dos lutadores não dificultam a luta e essa luta promete ser icônica se García é mentalmente sólido, com os fãs podendo assisti-lo nos EUA via DAZN, ao vivo.

Haneyapelidado de The Dream, detém um recorde perfeito em 31 lutas profissionais, enquanto García tem apenas uma derrota em seu nome contra Gervonta Davis em abril de 2023, quando perdeu por nocaute técnico no sétimo round.