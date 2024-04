Cardi B critica quem a chama de mexicana: estou ofendida

Cardi Ba rapper dinâmica e franca conhecida por sua personalidade sem remorso e sucessos no topo das paradas, abordou recentemente um equívoco comum sobre sua herança que a causou ofensa pessoal.

Durante uma sessão franca ao vivo no Instagram, Cardi Bcujo nome verdadeiro é Belcalis Marlenis Almnzaraproveitou a oportunidade para esclarecer a sua formação cultural e nacional, bem como para expressar as suas frustrações por ter sido identificada erroneamente como mexicana.

Rapper Cardi B reclama em prantos contra Offset em transmissão ao vivoTik Tok

Com raízes que se estendem até o República Dominicana por parte de seu pai e Trinidad e Tobago por parte de mãe, Cardi B sempre abraçou sua herança latina, muitas vezes incorporando elementos dela em sua música e personalidade pública.

No entanto, ela traça uma linha firme quando se trata de imprecisões sobre sua identidade.

“Fico ofendido quando as pessoas me rotulam como mexicano e coisas assim porque não sou. Não sou mexicano”, disse. Cardi B afirmou enfaticamente durante a transmissão.

Ela utilizou comparações com outras confusões nacionais e culturais para destacar por que tais pressupostos são inadequados e ofensivos, insistindo na singularidade e na importância de reconhecer a identidade distinta de cada cultura.

Cardi Bo pedido de precisão e respeito no reconhecimento das suas raízes dominicanas e trinitárias é mais do que uma queixa pessoal; fala de uma questão mais ampla de homogeneização cultural e do apagamento de identidades diferenciadas dentro da comunidade hispânica.

Rica diversidade nas culturas hispânicas

Ela destacou a rica diversidade que existe nas culturas hispânicas, observando os costumes, sotaques e práticas culturais distintos que diferenciam a República Dominicana do México e de outros países latino-americanos.

Além de sua declaração, Cardi B referiu-se ao recebimento do prêmio Orgullo Dominicano (Orgulho Dominicano) em 2017 no Prêmio Soberano, ressaltando ainda mais sua profunda conexão com sua herança dominicana.

Apesar de enfrentar críticas e tentativas de rotular erroneamente sua identidade Cardi B permanece firme na sua recusa em permitir que a sua verdadeira identidade cultural seja ofuscada ou apagada.

A sua posição não só reafirma o seu próprio orgulho cultural, mas também serve como um lembrete da importância de reconhecer e respeitar a rica tapeçaria de origens e identidades que compõem a comunidade global.