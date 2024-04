Carys, filha de Catherine Zeta-Jones, completa 21 anos… e usa o famoso vestido de sua mãe

EUNão é algo que você normalmente vê, mas não será a última vez que isso acontece em Hollywood. Tal mãe tal filha, Carys está seguindo sua mãe Catherine Zeta-Jones’ passos.

Um de As maiores atrizes de Hollywood dos últimos tempos, Zeta Jones com certeza terá um ótimo guarda-roupa devido à sua carreira de sucesso como estrela de cinema, além de ser casada com o ator Michael Douglas.

E agora, a filha deles Carys foi vista usando um dos vestidos de sua mãe – cerca de 25 anos depois de sua mãe ter feito isso – para comemorar seu aniversário de 21 anos.

Uma maioridade bem celebrada

Nos Estados Unidos, apesar de poder conduzir aos 16 anos na maioria dos estados e votar nas eleições presidenciais aos 18, 21 é a idade legal em que uma pessoa pode beber álcool naquele país, e muitos consideram que isso é uma “maioridade”. ‘momento na vida de um americano.

Esse parecia ser o caso Carysque comemorou o aniversário com uma festa, usando um vestido que sua mãe já usava em 1999.

Era uma vestimenta em que Zeta-Jones triunfou há um quarto de século no tapete vermelho do MTV Awards e que traz a assinatura do estilista Ungaro.

O vestido tem estampa floral no tronco e é confeccionado em seda e renda, e Catherine, 54 anos, ficou deslumbrada ao usá-lo.

Zeta Jones co-apresentou o MTV Gala com Ricky Martin. Agora, um quarto de século depois, sua filha Carys deixou uma impressão duradoura com o mesmo traje.

A jovem postou nas redes sociais demonstrando gratidão pelas comemorações de seu aniversário, e sua mãe respondeu com uma mensagem sincera à filha.

“O 21 mais perfeito que eu poderia pedir!”, Carys escreveu após a comemoração no post que ela carregou no Instagram, como Catherine respondeu: “Você merece, querida”.