Casa Branca reage às notícias da morte de OJ Simpson, simpatia por sua família

Ela diz: “Nossos pensamentos estão com sua família durante este momento difícil. Obviamente, com sua família e entes queridos. E digo isso, sei que eles pediram um pouco de privacidade – e por isso vamos respeitar isso.”

Ela certamente não é a única que estende condolências à família de OJ – afinal, eles são apenas espectadores inocentes em toda essa saga – mas ainda assim… o fato de Karine não ter reconhecido as famílias das vítimas foi um pouco interessante .

O pai de Goldmann, Fred disse quinta-feira … “Este é apenas um lembrete para nós de quanto tempo Ron se foi, há quanto tempo sentimos falta dele e nada mais do que isso.”

Ele acrescentou: “Essa é a única coisa que importa hoje. É a dor de então até agora. Não há nada hoje que seja mais importante do que a perda do meu filho e a perda de Nicole. Nada é mais importante do que isso. “