Chamando a atenção em uma reunião de ricos e poderosos na Casa Branca — Lauren Sanchez dar Jeff Bezos basicamente disse, nós conseguimos isso… quando eles chegaram para o chamativo jantar oficial de quarta-feira à noite.

A noiva do chefão amazônico estava vestida com um vestido vermelho intenso estilo espartilho – com decote profundo, é claro – quando eles chegaram à Avenida Pensilvânia, 1600, para o evento de mais de 200 convidados.

Confira esta lista parcial de participantes… Robert de Niro dar Tiffany Chen, Conta dar Hillary Clinton, Kamala Harris dar Doug EmhoffCEO da Apple Tim cookCEO do JP Morgan Chase Jamie Dimon dar Secretário do Tesouro Janete Yellen, Kristi Yamaguchi dar Antony Blinken.

Presidente Biden e a primeira-dama organizou a festa chamativa para o primeiro-ministro japonês visitante Fumio Kishida e sua esposa, Yuko.

Os dois líderes mundiais subiram ao pódio e ergueram as taças, brindando por terem forjado a amizade através do trabalho árduo. Joe prometeu manter seu relacionamento no caminho certo no futuro, enquanto Kishida citou uma frase de Star Trek, dizendo que seus países “corajosamente irão onde ninguém jamais esteve antes”.

Todos então encheram a barriga com salmão curado em casa, bife de lombo, cipollini com sabayon de óleo de gergelim e bolo de pistache com caramelo salgado, entre outras delícias.

Depois disso, eles foram para o State Dining Room para assistir ao lendário cantor Paulo Simão toque “Graceland” e “Slip Slidin’ Away”.