Casa da estrela de ‘RHOP’ Wendy Osefo assaltada enquanto ela estava de férias

Ladrões invadiram a casa da estrela de “The Real Housewives of Potomac”, Dra. Wendy Osefo roubando alguns bens muito caros da estrela do Bravo… TMZ descobriu.

Fomos informados de que o roubo ocorreu na semana passada em Finksburg, MD, quando Wendy e sua família estavam de férias na Jamaica. Um porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Carroll nos disse que o roubo foi relatado ao escritório deles no domingo… mas não compartilhou mais detalhes, pois a investigação ainda está em andamento.