Casa da filha de Kyle Richards em Los Angeles assaltada em plena luz do dia

Kyle Richards correu para o lado de sua filha esta semana depois de ouvir sobre uma emergência na casa de seu filho – quando o local foi invadido por ladrões, que invadiram em plena luz do dia.

Fontes conhecidas dizem ao TMZ… Farrah Aldjufrie A casa de Los Angeles foi assaltada na tarde de terça-feira, com o crime acontecendo por volta das 13h, horário do Pacífico. Felizmente, fomos informados de que Farrah não estava em casa quando isso aconteceu… mas, infelizmente, esses bandidos fugiram bastante.

Nossas fontes dizem que os ladrões forçaram a abertura de uma porta na propriedade e entraram na casa – e em algum momento durante sua onda de roubos, fomos informados de que eles cortaram completamente o WiFi de Farrah… provavelmente na esperança de tentar cortar a conexão com câmeras de vigilância.

Fomos informados de que a invasão provavelmente foi capturada por ângulos diferentes… então isso provavelmente ajudará a polícia no futuro – mas, enquanto isso, nossas fontes dizem que Farrah’s perdeu muitas propriedades… incluindo propriedades caras. bolsas e praticamente todas as suas joias.

Não há nenhuma estimativa oficial neste momento sobre quanto foi levado e quanto valeu tudo – mas pelo que parece… uma grande quantia. Kyle e Farrah foram vistos conversando com os investigadores no local depois – e na verdade pegamos Kyle quando ela estava saindo.

Ela diz que Farrah está bem e que todos estão bem… nossas fontes dizem que Farrah está abalado com tudo isso – o que é compreensível. O roubo no meio do dia é uma loucura de nível superior.