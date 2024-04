Casa de longa data de Raquel Welch em Los Angeles à venda por US $ 3,9 milhões, um ano após a morte

A atriz e símbolo sexual internacional viveu em grande estilo durante 15 anos antes de sua morte no ano passado – e um comprador sortudo pode agora obter um pedaço da história de Hollywood desembolsando colossais US$ 3,9 milhões em sua deslumbrante villa.

Confira as fotos… a vila mediterrânea com 5 quartos e 6 banheiros, situada no enclave exclusivo de Beverly Glen Circle, é luxo e conforto no seu melhor – e vale totalmente cada centavo!