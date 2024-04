Caso OJ Simpson: duplo homicídio, fuga, polêmica e por que o ex-jogador da NFL foi absolvido

Tele lendário jogador de futebol americano, OJ Simpson, morreu aos 76 anos devido ao câncer que sofria há vários anos. A vida do running back do Buffalo Bills foi marcada pelo duplo assassinato de Nicole Brown Simpsonsua esposa e Ronald Goldman, amante dela. O júri o considerou inocente das acusações de assassinato em um veredicto altamente controverso.

Crime e condenação no caso OJ Simpson

O casamento entre Nicole Brown e OJ Simpson começou em 1985 e durou sete anos, período em que o ex-jogador foi investigado diversas vezes pela polícia por violência doméstica. Finalmente, em 1992, sua esposa decidiu pedir o divórcio. Em 13 de junho de 1994 ela foi encontrada morta em um duplex em Los Angeles com seu amante Ronald Goldman.

Entre as provas encontradas pela polícia estavam uma luva branca ensanguentada e um chapéu de lã. Na visita à casa de Simpson, que havia pegado um vôo para Chicago, foram vistas outra luva branca ensanguentada (da parceira do primeiro) e manchas de sangue em um carro. Durante essa visita, um dos policiais, Mark Fuhrmanusou termos racistas, algo que os advogados de OJ Simpson jogariam a seu favor para fazer pender a balança aos olhos da sociedade.

Anteriormente, o ex-jogador do Buffalo Bills havia enganado a polícia ao fingir sua entrega voluntária na delegacia e fugir da cidade. A perseguição, no dia seguinte, foi transmitida pelas três redes nacionais dos Estados Unidos e assistida por mais de 80 milhões de pessoas na televisão.

O curso do julgamento de OJ Simpson

Em 1995 o ex-jogador e ator de futebol americano foi a julgamento pelo assassinato de sua esposa Nicole Brown Simpsone seu amante, Ronald Goldman. O caos gerou um interesse sem precedentes em todo o mundo. O julgamento começou em 24 de janeiro de 1995 e durou quase um ano. Para provar a sua inocência, o (então) comentador contratou uma equipa de advogados liderada por Robert Shapiro, conhecida como ‘Dream Team’.

A defesa de Simpson argumentou que as provas apresentadas pela acusação foram adulteradas e, por isso, começaram a lançar dúvidas sobre a culpa do seu cliente ao júri. Sua defesa concentrou-se particularmente nas evidências de DNA, que alegaram ter sido adulteradas e não corresponderem a OJ Simpson. Sua equipe de advogados argumentou que o sangue coletado na cena do crime foi coletado erroneamente por cientistas.

Para adicionar mais drama aos acontecimentos, dado o perfil de celebridade que OJ Simpson Na época, o julgamento foi televisionado quase na íntegra, tornando-se um dos casos mais assistidos nos Estados Unidos. A magnitude da situação foi tamanha que, quando o fim estava próximo, foram realizadas pesquisas entre os cidadãos para saber sua opinião sobre a culpa ou não de Simpson. A diferença de opinião entre os cidadãos mostrou um exemplo real da divisão racial do país.

O veredicto final deste julgamento foi proferido em 3 de outubro de 1995. O júri considerou OJ Simpson inocente das acusações de assassinato em primeiro grau de Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman. Uma decisão que não seria definitiva e que causaria um alvoroço sem precedentes na sociedade americana e no seu sistema jurídico de justiça.

Apesar de ter sido absolvido no julgamento criminal, apenas dois anos depois, OJ Simpson foi considerado responsável pelos assassinatos de Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman no julgamento civil. Ele foi condenado a pagar indenização (US$ 33,5 milhões) às famílias das vítimas. Este fato fez com que este caso fosse considerado um dos julgamentos mais polêmicos da história judicial do Estados Unidos.