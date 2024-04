Causa da morte de Korey Cunningham: ex-jogador do New York Giants encontrado morto em casa

Fvermes NFL jogador Korey Cunninghamque passou um tempo com o Gigantes de Nova YorkArizona Cardinals e New England Patriots, faleceu aos 28 anos.

De acordo com a RLS Media, Cunningham foi encontrado em sua casa em Nova Jersey. As autoridades não suspeitam de qualquer crime e estão tratando a morte como um aparente suicídio. Corpo de Cunningham foi encontrado em sua casa na tarde de quinta-feira.

“Ficamos tristes ao saber do falecimento de Korey Cunningham. Ele era uma parte vital do espírito e da camaradagem do vestiário. Nossos pensamentos estão com Família, amigos e companheiros de equipe de Korey”, escreveram os Giants em um comunicado.

Cunningham disputou 31 jogos da NFL depois de ser selecionado na sétima rodada do Draft da NFL de 2018 pelos Cardinals. Ele jogou futebol americano universitário na Universidade de Cincinnati.

O ataque ofensivo de 1,80 metro e 311 libras era conhecido por sua personalidade otimista. Cornerback dos gigantes Jason Pinnock prestou homenagem ao seu ex-companheiro de equipe em uma postagem sincera no Instagram.

“Este doeu. Independentemente do que você estava passando, você exibia o maior sorriso!” Pinnock escreveu.

‘Você foi a primeira pessoa a vir me ajudar na mudança quando eu estava me estabelecendo em Nova York… no meio do acampamento e você se esforçando para estar no time e aprender um novo manual, você foi o primeiro na minha casa pronto.

‘Se cuidem e chamem seus amigos de gente, eu te amo brudda.’

Saquon Barkleyque também jogou com Cunningham durante sua estada em Nova York, também comentou, simplesmente escrevendo: “Maldito homem”.

Última postagem de Cunningham nas redes sociais

Antes da notícia de seu falecimento, Última postagem de Cunningham nas redes sociaisEra dele refletindo sobre uma viagem de caça à Carolina.

O ex-jogador da NFL compartilhou várias fotos de sua viagem no Instagram com a legenda: “Viagem de última hora através do Mason Dixon para perseguir os orientais. Até a próxima, Carolina”.

Depois de ser elaborado pelos Cardinals em 2018, Cunningham fez seis partidas pela equipe e foi negociado com os Patriots em 2019 por uma escolha na sexta rodada.

Ele então passou dois anos no elenco antes de assinar com os Giants.

“A primeira vez que voei de avião foi para a Universidade de Cincinnati, em Ohio”, Cunningham disse. “Fale sobre um choque cultural, passar da floresta para a cidade.

“Eu disse aos meus pais que voltaria para casa, mas me acostumei. Aqueles sonhos de infância, de crescer pagando com os amigos no quintal, realmente te atingem quando você é convocado.

“É uma pequena margem de caras que conseguem viver esse sonho. Eu disse a mim mesmo no dia do Draft que não iria chorar, mas quando você receber aquela ligação, será um momento de mudança de vida.”