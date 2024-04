Causa da morte de Roberto Cavalli, o que aconteceu com o estilista italiano?

ROberto Cavalli, o estilista italiano conhecido por seu estilo extravagante e glamoroso, morreu aos 83 anos, informou sua empresa na sexta-feira. Instagram. As pessoas poderiam identificar Cavalli’s designs com a estampa exclusiva de cobra e animal que ele usou em muitas peças, incluindo óculos de sol, joias e outros itens.

Roberto Cavalli morreu em Florença após lutar contra uma longa doença

“Querido Roberto, você pode não estar mais aqui fisicamente conosco, mas sei que sempre sentirei seu espírito comigo”, escreveu Fausto Puglisi, diretor criativo de Roberto Cavalli desde outubro de 2020, em uma postagem nas redes sociais. “Seu nome continuará sendo um farol de inspiração para os outros, e especialmente para mim.e.”

A grife também postou uma citação de Cavalli que homenageia sua musa suprema, segundo o USA Today, “Eu copio o vestido de um animal porque adoro copiar Deus. Acho que Deus é o estilista mais fantástico.”

Segundo a agência de notícias Ansa, Cavalli morreu em sua casa em Florença, após uma longa doença.

O designer italiano tornou-se famoso no início dos anos 1970 por suas estampas de animais e estilo sexy que permaneceu sua marca registrada ao longo de sua longa carreira.

Roberto Cavalli e sua colaboração com grandes nomes do show business

Seu trabalho encontrou fãs em muitos nomes importantes, desde Naomi Campbell a Beyoncé, de Madonna e Cher às Spice Girls, Zendaya e Shakira da Colômbia.

Em fevereiro, na Milan Fashion Week, sua marca apresentou sua coleção outono/inverno 2024-25 desenhada por Puglisi, que oferecia uma “ode à metamorfose, com mármores policromados que representam e inspiram a vontade de uma mulher se transformar, evoluir e se reinterpretar“, acrescentou o USA Today.

A empresa que leva o nome Cavalli compartilhou suas condolências com sua família. “Seu legado continua sendo uma fonte constante de inspiração”, disse Sergio Azzolari, CEO da grife Roberto Cavalli.

Quem foi Roberto Cavalli?

Roberto Cavalli nasceu em Florença em 15 de novembro de 1940, em uma família da aristocracia italiana. Foi influenciado por seu avô, o pintor Giuseppe Rossi.

Ele estudou no Academia de Belas Artes de Florençaonde explorou a área da estamparia têxtil, criando inicialmente desenhos florais, foi no ambiente da década de 70 que Cavalli se inspirou e se renovou com uma técnica de estamparia em couro que chamou a atenção de Hermesuma famosa casa de moda francesa.