Causa da morte de Vontae Davis: momentos finais da ex-estrela da NFL capturados em uma emocionante ligação para o 911

Police investigando a morte do ex-astro da NFL Will Davis divulgaram uma gravação da ligação feita para o 911 por seu assistente depois que ele foi encontrado morto na segunda-feira. Os policiais compareceram ao local em uma casa em Southwest Ranches, uma comunidade suburbana na região de Miami, onde ele foi encontrado morto por seu assistente.

Daviso antigo Golfinhos de Miami, Colts de Indianápolis e Notas de búfalo O cornerback que anunciou sua aposentadoria em 2018 disputou 121 jogos em sua carreira. Ele ganhou as manchetes em 2018 depois de assinar um contrato de um ano com o Contasapenas para se aposentar no meio de um jogo em setembro.

A hilariante aposentadoria de Vontae Davis no meio do jogo nunca será esquecida (Vídeo)

Ele tinha apenas 35 anos quando morreu e seu falecimento levou a algumas perguntas sobre como isso aconteceu.

“Esta manhã, os policiais de Davie responderam a 6051 SW 178th Avenue em referência a uma chamada médica. Os policiais foram chamados à residência pela assistente da casa, que encontrou o proprietário falecido.

“Podemos confirmar que o indivíduo falecido é Will Davis 35 anos. Informações preliminares sugerem que não há crime. A investigação continua ativa.”

Na terça-feira, equipes de limpeza, restauração e segurança – além de detetives – foram avistadas na residência, que pertencia a sua avó.

A polícia anunciou que não está tratando sua morte como suspeita, pois a investigação ainda está aberta enquanto se investiga o que causou sua morte. Neste momento, não há indicação de como ele faleceu.

Ligação para o 911 revela como ele foi encontrado

As autoridades locais declararam que Davis‘A assistente pessoal fez a ligação inicial para o 911 depois que uma mulher diferente encontrou Davis sem resposta na área da academia da casa, de acordo com o WPLG.

“Ela chegou e ele está no terreno da residência”, disse a assistente ao 911 na ligação. “Ela congelou. Ele me ligou e ela nem falou – foi por isso que liguei.

“A última vez que o vi foi na sexta-feira e sei que alguém o viu no sábado – um dos pilotos.”

O despachante conseguiu entrar em contato com a mulher que inicialmente fez a descoberta por telefone, e algumas partes da conversa foram editadas antes de serem divulgadas ao público.