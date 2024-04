Cedric Doumbé fecha extensão com PFL, pronto para enfrentar Derek Anderson no Bellator Paris

Cedric Doumbe continua no PFL.

A superestrela francesa e ex-campeão de kickboxing assinou uma extensão de várias lutas e vários anos para permanecer no PFL depois de apenas duas lutas com a promoção.

Além do novo contrato, Doumbé tem sua próxima luta marcada ao enfrentar o veterano Derek Anderson no próximo card do Bellator Paris agendado para 17 de maio na Accor Arena, com evento transmitido ao vivo no Max nos Estados Unidos.

Dirigentes do PFL anunciaram o novo contrato de Doumbé junto com sua luta na segunda-feira.

“Recontratar Cedric Doumbe para uma extensão de contrato de vários anos tem sido uma de nossas maiores prioridades desde que ele se juntou à promoção no ano passado”, disse o CEO da PFL, Peter Murray, em um comunicado à imprensa. “Cedric é uma grande parte do nosso crescimento contínuo na França e agora ele competirá no Bellator Champions Series Paris em um card de luta que pode ser transmitido por fãs nos EUA no Max, enquanto ele continua sua trajetória em nossas ligas globais.”

Depois de ser campeão dos meio-médios do GLORY, Doumbé decidiu mudar em tempo integral para o MMA depois de se aventurar no esporte desde 2021. Ele fez sua estreia no PFL de forma alucinante com um nocaute impressionante de nove segundos em setembro passado.

Infelizmente, sua segunda aparição não foi tão boa depois que Doumbé perdeu uma luta para Baissangour Chamsoudinov depois de sofrer uma lesão no dedo do pé no terceiro round que forçou o árbitro a interromper a luta.

Em vez de remarcar a luta, os dirigentes do PFL optaram por transferir Doumbé para um novo confronto contra Anderson, que detém um recorde de 17-4 com um no contest em sua carreira, incluindo uma temporada de oito anos no Bellator. Anderson não luta há quase três anos, depois de perder para Michael “Venom” Page em 2021.

Agora Anderson enfrenta Doumbé no próximo card do Bellator Paris, no dia 17 de maio. A luta principal conta com o campeão peso galo Patchy Mix defendendo seu cinturão contra Magomed Magomedov.