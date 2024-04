Celtics estabeleceu recorde sem precedentes da NBA com zero tentativas de lance livre na derrota para o Bucks

Tnoite de terça-feira testemunhou um momento histórico no Fórum Fiserv como oceltas de Bostonencontraram um cenário sem precedentes em suas 104-91 perda para o Milwaukee Bucks. Pela primeira vez nos anais do NBA, uma equipe terminou o jogo sem fazer uma única tentativa de lance livre. Esta rara ocorrência viu todos os jogadores que entraram em quadra pelo Boston, desde os primeiros minutos da estrela Jayson Tatum à breve aparição de Todos Mykhailiuknão conseguindo ganhar a oportunidade de marcar na linha de lance livre, estabelecendo a Celtas como o primeiro time na história da liga a alcançar esta distinção duvidosa.

O Celtasum time conhecido por seu jogo agressivo e capacidade de cometer faltas, viu todos os dez jogadores, do craque Jayson Tatum jogando 37 minutos para reserva Todos Mykhailiuk marcando sete, não conseguindo fazer uma única viagem para a faixa de caridade. Esta ocorrência sem precedentes marcou Boston como o time inaugural a encerrar um jogo sem tentativa de lance livre.

Jayson Tatumrefletindo sobre a estatística incomum, comentou: “Mais um dia na NBA. Talvez apenas se preparando para os playoffs, eles deixaram muitas coisas passarem. Eu acho [they] estão apenas nos preparando para o playoff de basquete.” Seus comentários ressaltaram uma sensação de perplexidade e aceitação da reviravolta inesperada dos acontecimentos da noite.

Lances livres e faltas recordes: uma noite de estreias na NBA

A anomalia do jogo foi ainda mais destacada pelo fato de que o Dinheiro eles próprios tentaram apenas dois lances livres, ambos de sua estrela Giannis Antetokounmpo no primeiro quarto, antes de ter que deixar o jogo devido a uma lesão na panturrilha. Isso levou as tentativas combinadas de lances livres de ambas as equipes a um mínimo histórico na história de um único jogo da NBA, com apenas duas tentativas.

As chamadas de falta foram escassas durante todo o jogo, com um total de 12 faltas registrado – oito contra o Celtas e quatro contra o Bucks. Notavelmente, o guarda do Celtics Jaylen Brown e Bucks para frente Chris Middleton foram os únicos jogadores a acumular múltiplas faltas pessoais, com três e duas faltas, respectivamente.

A tripulação oficial, composta pelo chefe da tripulação Marc Davisjuiz Taylor curvadoe árbitro Danielle Scott, serão lembrados por sua participação neste jogo recorde. A gestão do jogo contribuiu para uma noite que desafiou as normas tradicionais do basquete e adicionou um novo capítulo aos livros de história da NBA.