Cerveja de formatura de Travis Kelce analisada por especialista em linguagem corporal, alegando que ele está ‘em um estado de eterno adolescente’

Travis Kelce finalmente recebeu seu diploma da Universidade de Cincinnati esta semana e, como esperado, ele foi um pouco mais longe ao beber uma lata de cerveja na frente do reitor da escola e do resto do corpo docente antes de receber o documento.

Travis Kelce recebeu seu diploma universitário depois de vencer 3 Super Bowls

Enquanto isso, uma especialista em linguagem corporal chamada Judi James decidiu fazer uma análise profunda da interação de Kelce na cerimônia enquanto falava ao Daily Mail sobre isso, ela afirmou que o três vezes vencedor do Super Bowl foi ‘pego em um estado de eterno adolescente’.

Jason Kelce zombava regularmente de seu irmão por perder um voo para sua cerimônia de formatura, mas ele finalmente conseguiu e aproveitou o tempo para beber uma lata cheia de cerveja na frente de muitos participantes que aplaudiram e aplaudiram as palhaçadas do vencedor do Super Bowl.

O tight end do Kansas City Chiefs chegou perto do pódio, abriu uma lata de cerveja e bebeu completamente, depois jogou a lata no chão e pegou o microfone para dizer sua frase comumente usada pelos icônicos Beastie Boys: “Você tem que lutar por seu direito de festejar”.

Judi compartilhou que ao ‘receber seu certificado de graduação no palco de dois homens educados e vestidos formalmente, Travis decide aproveitar o momento para mostrar ao mundo como ele pode beber cerveja em lata, jogando a cabeça para trás como um showman para deixar cair a cerveja de uma altura que sai da boca e desce pelo queixo.”

“Ele então quebra a lata no chão, fazendo com que o que sobrou da cerveja espirre por toda parte, incluindo, possivelmente, as pessoas no palco e o público.” Ela acrescenta.

‘Ele também pega o microfone para cantar o refrão de uma música e mesmo para um adolescente rebelde essa exibição pareceria chamar a atenção, especialmente com sua mãe olhando com o que parecia ser um sorriso de orgulho enquanto observa seus dois filhos.’

‘Os heróis podem se divertir e comemorar uma vitória, mas geralmente são mais em campo do que em um palco onde algum nível de maturidade poderia ser necessário.’ Ela concluiu.