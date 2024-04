Charles Barkley critica o Boston Celtics por seu desempenho passivo contra o New York Knicks

Carlos Barkley bateu o celtas de Boston pelo que ele chamou de “meio cantando” durante um Derrota por 118-109 para o New York Knicks em seu próprio quintal no TD Garden, apesar de sua imagem pós-temporada estar segura.

Em particular, ele se concentrou em líderes de equipe, como Jayson Tatum e Jaylen Brown e enfatizou a importância de manter o desempenho e o ímpeto durante o restante da temporada antes do início dos playoffs em 20 de abril.

“Shaq[uille O’Neal] me perguntou antes se Tatum e Marrom deveria jogar. Se vão jogar assim, não deveriam jogar”, afirmou. Barkley disse à TNT. “No ano em que chegamos às finais, tivemos o melhor registo da NBA e fechamo-lo nas últimas duas semanas da temporada.

“Levamos duas rodadas dos playoffs para recuperá-lo. Perdemos os dois primeiros jogos em casa para o [Los Angeles] Lakers.

“Eu sempre disse a mim mesmo, e não teve nada a ver com a derrota para os Bulls nas finais – mas estou dizendo, me arrependo até hoje. temporada, se você for jogar.”

Barkley está certo?

O Celtics tem atualmente um recorde de 62-18 (0,775) e dominou absolutamente a Conferência Leste ao liderou o Milwaukee Bucks, inspirado em Giannis, por 13 jogoscom a derrota para os Knicks representando apenas a quarta derrota em casa em toda a temporada.

Mas, preocupantemente, é a segunda derrota consecutiva e o recorde dos últimos 10 é de 6-4, mostrando uma queda na forma que gerou preocupação no Hall da Fama da NBA, que nunca venceu as finais da NBA, mas foi 11 vezes All-Star entre 1987. -1997, com duas camisas aposentadas em seu nome.

Talvez venha do topo como seu treinador, Joe Mazzullatirou suas estrelas do quarto período e começou como reservas.