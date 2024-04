Charles Oliveira: Posso nocautear Tsarukyan no segundo round, Deus me abençoou

Charles Oliveira, figura de destaque do UFC, pretende recuperar o status de campeão dos leves após perder o título por falta de pesagem. Apesar do revés contra o Islão Makhachev em 2022, Oliveira continua determinado, citando a sua fé em Deus e a autoconfiança como forças motrizes.

Ele vê sua próxima luta contra Arman Tsarukyan como uma oportunidade fundamental para se restabelecer como um dos principais candidatos ao cinturão. Oliveira conversou recentemente com MARCA de Las Vegas antes do tão aguardado UFC 300, sugerindo um futuro confronto na Espanha.

Pergunta: Como você está?

Resposta: Estou muito bem. Pronto para esta luta. Bom na minha cabeça, no meu corpo, no meu espírito. Tudo é perfeito. Apenas esperando para poder lutar.

CHARLES OLIVEIRA.

P: Como está indo a redução de peso?

R: Tudo está indo bem. Existem ótimos profissionais trabalhando para que todo o processo de redução de peso ocorra sem problemas.

P: Tsarukyan… e depois Makhachev para recuperar o cinturão?

R: Acho que sim, com certeza acho que sou um candidato. Não sei o que o meu adversário terá dito, mas vencendo espero ser o próximo a lutar pelo título.

P: É um cinturão que você nunca deveria ter perdido?

R: Sim, acho que sim. Mas também percebo que tudo é um processo. Não é como queremos, é como Jesus quer. Então tenho que voltar, treinar, me dedicar para voltar a ser campeão.

P: Em que você confia para continuar na frente e voltar?

R: Sempre tive muitas inspirações que sustentam meus passos. Todos aqueles que me apoiam, por exemplo. Aqueles que me fazem melhor. Tenho muitas coisas que me fazem continuar todos os dias… treinar, pensar, estar sempre em busca de um sonho. Tenho sonhos, tenho muitas coisas para realizar ainda. Faço isso pela minha família e por todas as pessoas que acreditam em mim.

P: Você tem uma forte fé em Deus?

CHARLES OLIVEIRA.

R: Acredito 100 por cento que tudo o que é feito, quando tenho fé, já está escrito. Eu realmente acredito que posso nocautear [Tsarukyan] no segundo turno. É assim que está escrito. Deus me abençoou. Estou aqui para ir lá e conseguir minha vitória.

P: Muitas pessoas pensam que Tsarukyan é um oponente perigoso

R: Sim, ele é um grande lutador… mas não estou preocupado. Sei o que tenho dentro de mim: minha experiência, minha vontade, o poder que tenho em minhas mãos… quero fazer algo lindo.

P: Tsarukyan é um daqueles lutadores iniciantes que querem tirar você do topo?

R: Acho que tem muitos jovens que estão chegando com o coração novo e com sede de vencer. Mas a nossa categoria é muito difícil. O TOP-5 é muito duro, gente muito boa. Então acho que todos merecemos respeito. Sim. Quando chegam, devem saber quem devem respeitar.

P: O peso leve é ​​a divisão mais difícil do UFC?

R: Sim. Grandes homens com grandes sonhos.

P: Mudando de assunto… como você viu a ascensão de Ilia Topuria?

Um muito bom. Ele tem mãos pesadas, tem um grappling muito bom, uma mentalidade muito forte. Gosto de vê-lo lutar, torço muito por ele porque é um grande lutador.

P: O que você mais gosta nele?

R: Ele é um caçador, ele vai em frente. Ele caminha em busca do nocaute. É um cara que sempre caminha em direção ao final. Ele tem cabeça boa, não se desespera nas rodadas. E quando ele acerta, ele tem poder de fogo na mão.

CHARLES OLIVEIRA.

P: Você falou sobre mentalidade. Quão importante é isso?

R: Eu penso muito. Aqueles que se destacam mentalmente são fortes. Quando você estiver 100% pronto, nada irá impedi-lo. Você apenas vai atrás do que deseja. Você quer a vitória? Você entende.

P: O que você acha da ideia de realizar um evento do UFC no Estádio Santiago Bernabeu, estádio do Real Madrid? Diante de 80.000 espectadores?

A: [Laughs] Seria um grande, grande sucesso. Seria um prazer enorme lutar lá, porque seria uma loucura. Tenho o sonho de poder ver um jogo do Real Madrid… então porque não lutar lá?

P: Você já fez todo tipo de luta, está no UFC há muitos anos. Mas… qual é o seu legado?

R: Aquela do cara que sai de baixo, de dentro da favela para chegar ao mundo inteiro. É por isso que quero continuar fazendo história. Não mudei e é essa a mensagem que quero deixar a todos.

P: O que você diria ao jovem Charles Oliveira que está prestes a estrear no UFC?

R: O que eu sempre digo. Nunca desista, cara. Continue. Não faço isso porque meu pai me disse para nunca desistir. Não importa o que aconteça, nunca desista. Sempre digo isso para mim mesmo: nunca desista. E é isso que eu diria ao meu eu mais jovem se pudesse falar com ele.

P: E para quem está começando no MMA… o que um campeão como você aconselharia?

R: Eu diria a todos para ingressarem em uma boa academia e começarem a aprender nosso esporte. É um esporte lindo. Não desista dos seus sonhos. Continue treinando, treinando… treinando todos os dias para que quando chegar a hora você possa participar de um grande evento. E nunca seja arrogante sem manter os pés no chão, com humildade. Seja um espelho para todos, tanto no país como no estrangeiro.

P: Você fala com confiança, mas nem sequer exala uma aura de arrogância…

R: Ser arrogante é completamente diferente de ser confiante, não podemos confundir as coisas. Estou confiante que posso ir lá e fazer uma grande luta e que posso vencer. Tenho que dizer ao mundo que posso vencer e que vencerei. É uma coisa completamente diferente de ser arrogante.