Charly Arnolt elogia equipe do UFC após quase passar em ringue histórico ao anunciar defesa: ‘Fiquei com medo’

Charly Arnolt quase desperdiçou a oportunidade de fazer história no UFC.

O repórter de bastidores foi chamado para fazer uma defesa decisiva no último sábado no UFC Vegas 91, quando o locutor do ringue Joe Martinez ficou brevemente impossibilitado de cumprir suas funções devido a uma doença. Sem aviso prévio, Arnolt interveio para anunciar o vencedor da luta Karine Silva x Ariena da Silva, e ficou para cuidar das apresentações dos lutadores e do resultado do co-evento principal Bogdan Guskov x Ryan Spann.

Ao fazer isso, Arnolt se tornou a primeira mulher a atuar como locutora de ringue em uma transmissão do UFC. Mais tarde, Arnolt fez uma postagem no Instagram detalhando a experiência e o quão perto ela esteve de não fazer o show de último segundo.

“Fui designado como repórter, essa é minha responsabilidade normal nas noites de luta do UFC, e estou fazendo o meu trabalho, estou prestes a entrar no headset com os caras antes da luta começar”, disse Arnolt. “A próxima coisa que você sabe é que um dos meus produtores veio até mim e disse: ‘Ei, Joe Martinez está doente. Sua voz está falhando. Ele não sabe se conseguirá fazer os próximos anúncios. Consegues fazê-lo?’

“Eu estava tipo, ‘Sinto muito, o que você está me perguntando?’

“Ele fica tipo, ‘Escute, se você não se sentir confortável, pode dizer isso. Mas precisamos descobrir uma solução e muito rapidamente porque o tempo é essencial, obviamente.”

Inicialmente, Arnolt disse ao produtor que não se sentia confortável em substituir Martinez por medo de cometer um erro na televisão nacional em um papel com o qual ela não estava familiarizada. Arnolt fez reportagens e forneceu comentários para vários meios de comunicação, como Fox News e OutKick, e também trabalhou anteriormente como personalidade na tela para a WWE, mas o anúncio do ringue ao vivo não estava em seu currículo.

Foram dois maquiadores do UFC que deram a Arnolt um discurso estimulante e a convenceram a aproveitar a oportunidade.

“Eles olham para mim e dizem: ‘O que há de errado com você? Claro, você pode fazer isso. Você é super talentoso, você é um profissional. Por que você diria que está desconfortável? Você precisa fazer isso’”, disse Arnolt. “Eu estava tipo, ok, estou pirando. Mas eu digo: ‘Você está certo. Eu tenho que fazer isso. Eu não posso dizer não a isso. Não posso recuar quando o time precisa de mim.

“Então [the producer] voltou e eu pensei, ‘Escute, se você precisar de mim, eu posso fazer isso. Estou bem. Eu vou descobrir. Ele disse: ‘Vamos deixar você completamente preparado’”.

Não apenas a equipe de bastidores apoiou Arnolt, mas o próprio Martinez estava disponível para lhe dar o máximo de dicas que pudesse antes que ela caminhasse para o octógono (Martinez mais tarde retomou suas funções para o evento principal da noite).

Felizmente para Arnolt, a fé do UFC nela não ficou sem recompensa, pois ela fez um trabalho admirável substituindo Martinez por um breve período. Depois disso, ela ainda não acreditava no que acabara de acontecer.

“Chega a hora, entro no octógono, faço meu primeiro anúncio e ‘Oh meu Deus. Eu fiz isso. Oh meu Deus, oh meu Deus, eu consegui’”, disse Arnolt. “Honestamente, fiquei meio em estado de choque, mas obviamente tive que continuar e tive muita ajuda da equipe.

“A questão aqui é que não estou apenas grato pela ajuda que recebi dessas pessoas. Estou muito grato pela confiança que me deram. Não sou uma pessoa sem confiança, tenho bastante, mas fiquei com medo. Eu estava com medo de estragar tudo. E se não fosse por essas pessoas maravilhosas, pela equipe que me incentivou, por todo mundo, não sei se teria acabado fazendo isso. Então, estou muito grato por ter sido empurrado para fora da minha zona de conforto porque, caramba, eu fiz história, e que coisa legal ter que olhar para trás agora. Isso é algo que nunca, jamais esquecerei.”

Não foi a primeira vez que uma repórter do UFC mostrou versatilidade. A veterana locutora Laura Sanko se tornou a primeira mulher a trabalhar como comentarista do UFC na era moderna quando assumiu o cargo em fevereiro de 2023 no UFC Vegas 68 e em seguida também cuidou dos comentários coloridos para o UFC 293 em setembro seguinte.

Sanko também já trabalhou como locutor de ringue para Dana BrancoSérie de Concorrentes.

Assista à postagem de Arnolt no Instagram abaixo.