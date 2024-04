Charly Arnolt se torna a primeira locutora feminina do ringue do UFC após substituir temporariamente Joe Martinez

Charly Arnolt acabou de gravar seu nome nos livros de história do UFC.

No sábado, no UFC Vegas 91, a repórter de bastidores se tornou a primeira mulher a atuar como locutora de ringue na história da promoção, quando teve que substituir brevemente o locutor Joe Martinez. Arnolt foi acionado após o encerramento da luta no peso mosca entre Karine Silva e Ariane da Silva, quando foi solicitada a divulgar o resultado da luta na transmissão.

A troca foi supostamente devido à doença de Martinez, embora ele tenha retornado mais tarde naquela noite, após Arnolt anunciar a luta no co-evento principal entre Bogdan Guskov e Ryan Spann. Martinez assumiu novamente a função de locutor do ringue na luta principal da noite, que contou com a presença dos desafiantes peso mosca Alex Perez e Matheus Nicolau.

Além de suas funções no UFC, Arnolt atualmente atua como apresentadora de televisão do OutKick e também contribui na tela da Fox News.

Veja a reação de Arnolt à mudança inesperada abaixo.