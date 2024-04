Chávez Jr. garante que Canelo não é um boxeador tão bom, Munguia é seu favorito para a luta do dia 4 de maio

EUEm seus 23 anos de carreira, desde sua estreia em 2001, Saulo “Canelo” Álvarez ganhou 19 títulos mundiais no super meio-médio, peso médio e super-médio. Apesar do seu registo impressionante alguns pensam que o seu próximo adversário Jaime Munguiapode cortar Canelo’s série de vitórias, incluindo um de seus oponentes mais famosos.

Após meses de polêmica e provocações de ambos os lados, a briga entre Canelo e Júlio César Chávez Jr. finalmente aconteceu. A T-Mobile Arena, em Las Vegas, Nevada, sediou a luta para 20.510 espectadores. A vitória foi para Álvarez por decisão unânime 120-108.

Após a famosa luta, Alvarez voltou-se para um novo alvo: Gennadi Golovkincom quem travou uma trilogia polêmica. Chávez Jr.por sua vez, viu sua carreira decair, marcada por problemas pessoais e pela luta contra os vícios.

Sete anos depois daquela luta, Chávez Jr. deu suas previsões sobre uma das lutas mais difíceis Canelo Álvarez Vai encarar. O prognóstico não é bom para o multicampeão mexicano.

Jaime Munguia será um rival difícil

Em entrevista com LutaHypefilho do lendário Júlio César Chávez admitiu que Canelo tem grande popularidade dentro e fora do México. No entanto ele disse que seu favorito para a luta de 4 de maio em Las Vegas Nevada é o desafiante Jaime Munguia.

“Eu acho que ele é como um…Canelo é uma celebridade por sua vibração. Mas eu gosto de… eu gosto Não me mate porque ele é mais novo e luta melhor”, disse Chávez Jr.

Ele destacou que Não me mate mostra grande evolução em cada luta, graças aos ensinamentos do treinador Freddy Roachum dos melhores do ramo. “Vejo muito progresso em cada luta, então com Freddy Roachtenho confiança em Não me matemas é claro, Canelo é o favorito.”

A opinião sincera de JC Jr. sobre Canelo

Embora Álvarez acumula 19 títulos em sua vitrine, Chávez Jr. não o considera um grande boxeador. Ele admitiu que é um bom lutador, mas não o colocaria entre os melhores.

Ele considerou que o campeão indiscutível dos médios era “preso” depois daquela luta em 2017. Álvarez estilo não evoluiu e é por isso que ele está disposto a dar Não me mate o benefício da dúvida.