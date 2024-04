Chefes prometem ‘chegar ao fundo’ do acidente que supostamente envolve o carro de Rashee Rice

Os Kansas City Chiefs dizem que estão se preparando para fazer tudo o que puderem para descobrir qual será o papel Arroz Rashee jogou – se houver – em um acidente de carro que supostamente envolveu um de seus veículos… com o presidente do time, Marco Donovan prometendo “chegar ao fundo da questão”.

De acordo com Notícias da manhã de Dallasum carro registrado em nome de Rice foi apanhado num acidente com vários veículos em uma via expressa de Dallas por volta das 18h25 de sábado. Não está claro como exatamente o jogador da NFL está conectado ao incidente, embora os policiais relatados pela DMN agora estejam tentando falar com ele.