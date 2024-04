Chelsea Green da WWE afirma que foi expulsa do hotel, acusada de ser acompanhante

Green – que estava na cidade para o “Monday Night Raw” – expôs as acusações chocantes nas redes sociais na quarta-feira… dizendo que estava tentando ter uma noite agradável na Big Apple, mas seus planos foram frustrados quando o hotel a segurança a destacou por sua aparência.

TMZ Esportes falei com Green … e ela explicou em detalhes o que aconteceu.

Green nos disse que ela e sua amiga foram ao The Plaza’s Champagne Bar por volta das 17h45 de terça-feira para tomar uma bebida antes de ir a um show da Broadway … mas foram informados que teriam que sair, pois não eram hóspedes do hotel.

Green disse que um cliente viu tudo acontecer e os convidou para entrar no bar… e depois que eles passaram pela segurança, os funcionários ficaram loucos – gritando algo como: “Volte aqui. Não estamos jogando seus jogos .Nós sabemos o que você está fazendo aqui.

A veterinária do wrestling admitiu que ficou chocada com a coisa toda… então ela decidiu deixar a área brevemente antes de voltar para falar com a recepção sobre o assunto.