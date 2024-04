Chiefs contratam o ex-campeão do Super Bowl para servir como QB reserva de Patrick Mahomes

EUuma jogada surpreendente, quarterback veterano Carson Wentz assinou um acordo com o Chefes de Kansas City por um contrato de um ano, conforme relatado pelo NFL Insider Jordan Schultz. Esta mudança marca a saída de Wentz do Los Angeles Rams, onde passou a maior parte da temporada de 2023.

O mandato de Wentz com o Carneiros o vi servindo principalmente como reserva do quarterback titular Matthew Stafford. Apesar do tempo de jogo limitado, Wentz mostrou suas capacidades em momentos críticos, principalmente no final da temporada regular contra o San Francisco 49ers. Nesse jogo, ele entrou em cena Stafford e desempenhou um papel fundamental na garantia de uma vitória de 21-20 para os Rams, ajudando-os na busca pela sexta colocação nos Playoffs da NFC.

Wentz desempenhou um papel útil para os Rams

Durante sua única temporada com os Rams, o desempenho de Wentz ressaltou seu valor como zagueiro. Ele demonstrou sua versatilidade arremessando 163 jardas e dois touchdowns, ao mesmo tempo em que exibia suas proezas como quarterback de dupla ameaça com 56 jardas corridas e um touchdown corrido.

A jornada de Wentz na NFL começou como a segunda escolha geral no draft de 2016 da NFL pelo Philadelphia Eagles. Ele rapidamente causou impacto, conquistando a posição de titular e guiando os Eagles ao sucesso. No entanto, sua trajetória foi alterada quando uma ruptura no ligamento cruzado anterior interrompeu sua temporada de 2017, apesar de levar os Eagles a um recorde de 11-2.

Apesar das passagens pelo Indianapolis Colts e pelo Washington Commanders, Wentz lutou para recuperar sua melhor forma na temporada de 2017. Agora, com o Kansas City Chiefs, Wentz pretende fornecer profundidade ao quarterback superstar Patrick Mahomes. Embora ele não vá competir por uma posição inicial, a experiência e o conjunto de habilidades de Wentz o posicionam como um recurso valioso para uma equipe preparada para outra corrida no Super Bowl. Enquanto os Chiefs buscam sua terceira aparição consecutiva no Super Bowl, a adição de Wentz adiciona profundidade e experiência ao seu elenco, potencialmente reforçando sua busca pelo prêmio máximo do futebol.