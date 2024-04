Chiefs revelam táticas secretas para evitar distrair Travis Kelce nos jogos Arrowhead

AQuando o Kansas City Chiefs triunfou na temporada de 2023 da NFL, uma ausência notável chamou a atenção dos fãs em Estádio Ponta de Flecha – as músicas de Taylor Swift.

Taylor Swift assombra Travis Kelce com a música ‘Shake It Off’ em sua formatura

Chiefs queriam que Travis Kelce se concentrasse nos jogos

Este silêncio intencional em torno da música da sensação pop foi um gesto de respeito para com Chefes o tight end Travis Kelce, que se viu sob os holofotes devido ao seu relacionamento com o ícone global.

Do momento Rápido enfeitou as arquibancadas de um Chefes jogo, sua presença ao lado Kelce desencadeou um frenesi na mídia que continuou a brilhar até que o time conquistou Super Bowl LVIII.

Consciente de Kelce’s necessidade de foco em meio ao turbilhão de atenção, Chefes Presidente Marco Donovan revelou que a decisão de excluir a música de Swift durante os jogos em casa foi uma medida deliberada para proteger seu craque de distrações desnecessárias.

Em uma declaração recente no Congresso Mundial de Esportes, Donovan enfatizou o compromisso da equipe em apoiar Kelce abstendo-se de amplificar os holofotes sobre sua vida pessoal.

“Deixamos claro para Travis que seríamos respeitosos com seu relacionamento desde o primeiro dia e teríamos certeza de que não criaríamos distrações intencionais”. Donovan comentou.

Apesar do intenso escrutínio, Kelce’s o desempenho em campo permaneceu constante.

Ao longo da temporada regular e dos playoffs ele mostrou suas proezas contribuindo significativamente para o Chefes vitórias.

Grandes elogios de Mahomes a Taylor Swift

O quarterback Patrick Mahomes atestou Swift crescente compreensão do futebol, observando suas perguntas perspicazes e dedicação inegável ao aprendizado do jogo desde que se envolveu romanticamente com Kelce.

“Quando ela está falando sobre futebol, quando está aprendendo, você pode ver sua mente empresarial montando tudo. É quase como se ela estivesse tentando se tornar uma treinadora. ‘Por que você não pode tentar isso, isso e isso?’ Ela está fazendo as perguntas certas”,Mahomes disse em seu perfil Time 100.

Enquanto Swift associação sem dúvida elevou o Chefes perfil em escala global, Mahomes afirmou que a equipe abraçou a nova visibilidade.

Longe de se distraírem, aproveitaram a oportunidade de mostrar a sua personalidade e redefinir a imagem do desporto.

Como Mahomes disse eloquentemente, “Queremos que seja divertido, onde as crianças cresçam, joguem futebol, mostrem a sua personalidade e sejam quem são. Este ano realmente ampliou isso.”

Enquanto o Chefes deleitava-se em seus Super Bowl glória, Kelce e Swift O vínculo floresceu, simbolizado por suas celebrações conjuntas e pelo apoio inabalável um ao outro.