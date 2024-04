Chris Curtis provavelmente sofreu uma ruptura no tendão da coxa na troca final no UFC Vegas 90

Chris Curtis deixou o UFC APEX em maca após sofrer uma lesão na perna nos segundos finais de sua luta contra Brendan Allen na luta principal do UFC Vegas 90.

O veterano peso médio agarrou a perna e caiu no chão logo após o término da luta. Ele precisou da ajuda do técnico Eric Nicksick para se posicionar enquanto a decisão era lida, com Allen conquistando a vitória por decisão dividida.

Depois disso, Curtis saiu mancando do octógono antes de se deitar na maca de onde foi levado para fora do prédio para aguardar a equipe médica que provavelmente o transportará para um hospital local para tratamento. Durante o show pós-luta, a repórter do UFC Heidi Androl revelou que Nicksick disse a ela que Curtis provavelmente sofreu uma ruptura no tendão da coxa, que também foi examinada pelo médico da equipe do UFC na arena.

O diagnóstico exato não estará disponível até que ele faça uma ressonância magnética na próxima semana.

“Eles acreditam que foi uma ruptura no tendão da coxa que aconteceu no último golpe da luta”, relatou Androl. “Ele acredita, e eu falei com o Dr. [Jeff Davidson] que este é um tendão rompido. D, chamando-o de bíceps femoral, é a barriga dos isquiotibiais.

“Ele disse que, na verdade, se for uma ruptura, será uma recuperação de quatro meses. Eles ordenaram que a ressonância magnética fosse realizada na segunda-feira.

Foi um final infeliz para a noite de Curtis, depois que ele ficou a uma rodada do placar de conquistar a vitória no sábado. Apesar de aceitar a luta em cima da hora, Curtis deu a Allen tudo o que pôde durante a batalha de 25 minutos.

Os replays da troca final pareceram mostrar um estalo na parte de trás da perna de Curtis enquanto Allen o perseguia pelo octógono. Ele ainda conseguiu ficar em pé até o fim da luta e foi quando Curtis finalmente caiu no chão em agonia devido à lesão.