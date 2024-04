Chris Weidman critica Bruno Silva por reação exagerada a cutucadas nos olhos, aberto a revanche

Chris Weidman só pode se desculpar pelas cutucadas nos olhos que marcaram sua luta com Bruno Silva no UFC Atlantic City, mas ele não acredita que nada do que aconteceu tenha negado sua vitória.

“Sinto que é uma vitória legítima”, disse Weidman na quarta-feira A hora do MMA. “Ganhei os três rounds de acordo com a pontuação dos jurados. É assim que eu queria vencer? De jeito nenhum. Não quero cutucar um cara nos olhos. Eu nunca cutuquei um cara nos olhos em nenhuma luta e então nessa luta, se você somar, foram dois e depois o um-dois cutucões nos olhos como as pessoas estão dizendo na última. É simplesmente lamentável. Eu não quero que isso aconteça. Isso nunca aconteceu antes.”

Weidman pareceu acertar Silva com um soco que derrubou o brasileiro na tela no terceiro assalto. Ele seguiu o brasileiro até o chão e desferiu uma série de golpes que o levaram à paralisação, dando-lhe sua primeira vitória em quase quatro anos.

Depois, os replays mostraram que Weidman acidentalmente cutucou Silva nos dois olhos, o que o fez cair no chão em agonia antes que os socos encerrassem sua noite. Os oficiais do ringue finalmente revisaram as imagens e usaram os scorecards para determinar o resultado: Weidman venceu todos os três rounds para garantir a vitória.

Na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Atlantic City, Weidman disse que Silva cometeu um erro ao cair no chão e se encobrir após a cutucada no olho. Isso levou a uma finalização, em vez de uma pausa na ação, para permitir que Silva tivesse tempo para se recuperar, disse ele.

Weidman assumiu a responsabilidade pela falta acidental, mas não acredita que as cutucadas nos olhos tenham sido graves. Na sua opinião, foi a reação exagerada de Silva que lhe custou caro.

“Claro, sinto muito pelo que aconteceu”, disse Weidman. “Dito isso, sinto muito que tenha acontecido, e é uma pena que tenha terminado assim, mas você poderia argumentar muito forte que fui cutucado, de longe. [with] a cutucada mais devastadora de todas as cutucadas. Eu não caí no tatame e tentei ganhar tempo, e todos os olhares não são criados iguais.

“Não estou dizendo que sei exatamente como ele se sentiu, mas se você olhar para as minhas duas primeiras cutucadas no olho onde o árbitro parou, eu mal toquei seu olho. Mesmo no último em que ele caiu, como se meu dedo tivesse passado por baixo de seu olho. Se você realmente ampliar, não estava no globo ocular, como ele fez comigo com o polegar.

“Essa e a coisa. Quase saí tentando treiná-lo. É como meus filhos que eu treino no wrestling, você vai levar uma cutucada no olho, vão acontecer coisas com você no tatame. Você não pode simplesmente cair no chão, virar-se e esperar que o árbitro saiba o que está acontecendo na sua cabeça e que ele está vendo tudo. É apenas um mau hábito. Coisas ruins acontecem quando você faz isso. Ele adquiriu o hábito, sempre que seu globo ocular era tocado, ele caía no chão e ficava chorando, e precisava de tempo e todas essas coisas.

Weidman entende que as cutucadas nos olhos definitivamente machucam – ele também tem um olho retorcido depois de sofrer o mesmo destino que Silva. Mas ele não acredita na reação de Silva.

“Obviamente, não quero cutucá-lo nos olhos, mas também penso no que estamos transformando isso?” Weidman questionou. “O MMA é um esporte difícil. Chame a atenção do árbitro, diga a ele que você levou uma cutucada no olho, mas caindo e tentando pegar o tempo todo, e aí você volta para o replay, e é tipo, você realmente levou uma cutucada no olho? Acho que é um mau precedente.

“Sempre que seu dedo toca o olho, ele tem o direito de dizer que é uma cutucada no olho e recebe seus cinco minutos, ou qualquer que seja a hora agora. Eu também acho que como lutadores, temos que estar tipo OK, se não é ruim, não é ruim. Ele me cutucou no olho, parecia ruim, mas você pisca uma ou duas vezes e bum, você está bem. Eu fui cutucado no olho em um sparring ruim, onde os nós dos dedos estavam profundos. Isso é completamente diferente. Nenhuma dessas fotos foi tão ruim.”

No final, Weidman não coloca nenhum asterisco ao lado de sua vitória, mas se o UFC quiser que ele volte a lutar com Silva no futuro, ele está pronto.

“Se o UFC quiser fazer uma revanche dessa luta, claro”, disse. “Mas eu ficaria feliz em seguir em frente também. Não é como se eu tivesse medo dele ou algo assim. Eu senti que tudo o que ele tinha, eu sinto que iria melhorar. Qualquer que seja.

“Se eles quiserem fazer uma revanche, tudo bem também. Estou aberto a isso. Meu coração está com Bruno Silva. Ele estava muito frustrado. É uma pena, mas ele lutou comigo por 13 minutos e estava perdendo a luta. Se eles quiserem fazer uma revanche, claro.”